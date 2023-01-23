.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
23 января 2023 года 09:08
Для нефтепродуктов из России сделают два ценовых потолка
|0
DPA/TASS
23 января. FINMARKET.RU - Страны G7 и ЕС введут два потолка цен для российских нефтепродуктов. Один уровень максимальной экспортной стоимости будет установлен для светлых нефтепродуктов (дизельное топливо), другой для темных (мазут). Об этом 21 января сообщили в Минфине США, пишет "Российская газета" Ограничения вступят в силу одновременно с эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов из России - 5 февраля этого года. Сам уровень "потолков" пока не известен. Price cap затронет напрямую почти 90% экспорта нефтепродуктов РФ. В первую очередь - дизельного топлива и мазута. Косвенно он затронет и российский экспорт бензина, но только при отправке в дальнее зарубежье. Цель G7 и ЕС максимально сократить доходы бюджета России от добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов, не допустив при этом сокращения объемов производства и поставок за границу российской сырой нефти.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, нефтепродукты, "потолок"
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.