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23 января 2023 года 08:55
Россияне вывели большую часть валюты в иностранные банки
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Валерий Матыцин
23 января. FINMARKET.RU - Россияне на фоне роста рисков хранения валюты в стране и ухудшения условий по депозитам предпочли открывать вклады за рубежом вместо конвертации накоплений в рубли, пишут "Ведомости". Общая сумма валютных сбережений за год принципиально не изменилась, но теперь граждане хранят большую их часть в иностранных банках. Согласно последним данным Банка России, 1 декабря 2022 года депозиты в иностранной валюте занимали 21% от всех вкладов населения (40,1 трлн рублей). Но из этой суммы в российских банках в конце года находилось только 3,5 трлн рублей (8,6% от всего объема и 42% - от показателя депозитов в валюте), остальные 5 трлн граждане держали в иностранных организациях (соответственно 12,4% и 58%). Как отмечает главный экономист "Ренессанс капитала" по России и СНГ Софья Донец, несмотря на объявление политики активной девалютизации в 2022 году, совокупная доля валюты на депозитах граждан как была на уровне выше 20% в начале года, так на этот же уровень и вернулась в ноябре. Это говорит о том, что интерес к "токсичным" валютам на самом деле никуда не делся, просто сейчас большая часть таких средств хранится за контуром российской банковской системы, поясняет эксперт.
Опубликовано Финмаркет
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АК-54 23.01.2023
Россияне еле-еле концы с концами сводят, а вывозят деньги власть-придержащие, поэтому и родилось решение не публиковать доходы чиновников, депутатов и их семей.
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