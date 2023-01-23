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23 января 2023 года 08:39
IT-компании просят налоговой определенности
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Елена Афонина/ТАСС
23 января. FINMARKET.RU - IT-компании просят налоговой определенности, пишет "Коммерсантъ". Участники IT-рынка предложили Минцифры сделать ставку по налогу на прибыль для IT-компаний в размере 0%, которая по новым льготам действует до 2024 года, бессрочной либо четко закрепить возврат навсегда ставки в размере 3%. Компании опасаются, что по окончании действия льгот ставка вернется на уровень 2020 года и составит 20%. Юристы полагают, что компании смогут вернуться к ставке в размере 3% с 2025 года без специальных мер. Но даже в таком случае, подчеркивают участники рынка, рост налогов затруднит проекты импортозамещения зарубежных ПО и техники.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, IT-компании, налоги
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