Отношения маркетплейсов и продавцов могут закрепить в законе

23 января. FINMARKET.RU -могут лишить права по своему усмотрению блокировать продавцов или списывать их средства в виде штрафов, пишут "Ведомости". Правила, по которым площадки смогут налагать такие санкции, предложено закрепить поправками к законопроекту пятого антимонопольного пакета, который рассматривается сейчас в Госдуме. Соответствующее предложение направил в профильный думский комитет Алексей Кожевников, гендиректор АНО "Цифровизации и новых технологий" и член Общественного совета ФАС России.

Свое обращение Кожевников отослал в конце декабря 2022 г. на имя председателя комитета по защите конкуренции Госдумы Валерия Гартунга ("Справедливая Россия"). Копия письма была также направлена заместителю руководителя ФАС Сергею Пузыревскому, следует из текста письма, с которым ознакомились "Ведомости". Направление обращения газете подтвердил Кожевников.

Кожевников предлагает внести в закон "О защите конкуренции" главу, в которой запретить платформам определенные действия или бездействия, используемые для заключения сделок между продавцами и покупателями, следует из обращения. В частности, предлагается запретить маркетплейсам ограничивать продавцам доступ к услугам, приостанавливать или прекращать оказание услуг продавцам без их письменного или электронного уведомления "с указанием мотивированных причин, фактов и обстоятельств, являющихся основанием такого отказа". Фактическое приостановление или прекращение доступа продавца к платформе должно происходить не менее чем через 14 дней после такого уведомления. Также предлагается запретить «списание денежных средств продавца без заблаговременного предоставления такому продавцу документально оформленных доказательств, подтверждающих факт нарушения со стороны продавца».

Предложенные меры могут войти в перечень поправок к законопроектам "пятого антимонопольного пакета". Летом законопроект о регулировании деятельности электронных торговых платформ внесло в Госдуму правительство, в ноябре он прошел первое чтение, сейчас идет сбор поправок ко второму чтению. В частности, новый законопроект вводит понятие «сетевого эффекта», т. е. влияния какой-либо одной платформы на общие условия обращения какого-либо товара или на возможность устранения других участников рынка.

Действующий закон "О защите конкуренции" уже предусматривает возможность признания доминирующего положения той или иной цифровой платформы, если ее доля на рынке превышает 35%, отмечает в своем письме Кожевников. "Необходимо предусмотреть более эффективные правила регулирования недопустимого нерыночного поведения цифровых платформ, которые позволят защитить предпринимателей от злоупотреблений рыночной властью", – пишет он.

Рассмотреть проект во втором чтении с учетом всех поступивших поправок депутаты могут в марте 2023 г., добавил депутат.

Свои поправки ко второму чтению законопроекта также разработала ФАС. В ноябре 2022 г. она направила их в правительство, предложив распространить регулирование маркетплейсов на соцсети и поисковики. С критикой этих предложений выступили ряд ведомств, в том числе Минэкономразвития и Минцифры, писали "Ведомости". Ознакомившись со всеми заключениями, правительство предложило ФАС разработать отдельный законопроект по регулированию соцсетей по аналогии с маркетплейсами.

С позицией Кожевникова о необходимости дополнительного регулирования отношений площадок с продавцами в корне не согласны сами платформы.