Прямые поставки запчастей в Россию первой возобновила Toyota

20 января. FINMARKET.RU - Концернпервым из автопроизводителей в конце прошлого года возобновил прямыезапчастей в Россию. Речь идет о деталях, которые не подпали под санкции, пишут "Известия"

Также российская дочка "Тойота Мотор" (официальный поставщик продукции в РФ) разрешила своим дилерам параллельный импорт запчастей, на которые распространяются ограничения, например электроники. Это выяснилось в ходе судебных разбирательств компании с "Общественной потребительской инициативой" (ОПИ) и Роспотребнадзором. Они судятся с "Тойота Мотор" из-за несоблюдения прав потребителей. Весной поставщик, как и другие автоконцерны, прекратил ввоз запасных частей и автомобилей в Россию, ссылаясь на проблемы с логистикой.

Как следует из письма, которое "Тойота Мотор" представила суду в середине декабря, с конца прошлого года компания восстановила прямые поставки компонентов для гарантийного ремонта автомобилей и их техобслуживания, а также одобрила для своих официальных дилеров параллельный импорт. Автоконцерн отметил в документе, что принимает все возможные меры, для того чтобы поддержать работу дилерской сети и защитить интересы российских потребителей. В суде "Тойота Мотор" подтвердила, что начала самостоятельный импорт деталей, и предоставила таможенные декларации в качестве доказательств, добавили в ОПИ.

"Поставки некоторых деталей возобновлены в тестовом режиме для проведения гарантийных ремонтов и отзывных кампаний (производитель отзывает у автовладельцев продукцию для устранения дефектов). Наименование деталей и их количество меняются в зависимости от ситуации с каждой конкретной поставкой. Ключевым препятствием для возобновления полноценных поставок является серьезное нарушение логистических цепочек поставок", - сказали "Известиям" в пресс-службе "Тойота Мотор".

ОПИ намерена добиться восстановления поставок всех зарубежных компаний. Как показала практика, это возможно, сказал глава ОПИ Олег Павлов.