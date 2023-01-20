Строительство загородного жилья подешевело

20 января. FINMARKET.RU -на рынке загородного жилья после взлета в 2021 году упал и останется на этом же уровне в 2023 году. По оценкам некоторых экспертов, цены навскоре могут снизиться на 30%, пишет "Российская газета"

Загородный рынок резко оживился весной 2020 года, когда началась пандемия. Самоизолироваться на своем доме и участке оказалось гораздо комфортнее, чем в квартире, и все, кто мог себе позволить, принялись покупать и строить загородное жилье.

Взлет рынка загородной недвижимости пришелся на вторую половину 2020 года, а 2021 год продолжил этот тренд, говорит управляющий партнер компании NORDHUS Ольга Магилина. Однако параллельно начался и серьезный рост цен - с весны 2020 года к концу 2021 года они поднялись примерно на 45%. Это охладило спрос.

В 2022 году по рынку ударило сначала исчезновение весной выгодных ипотечных программ (около 80% потенциальных покупателей планировали брать кредит на покупку дома), а осенью новая группа макроэкономических и поведенческих факторов, говорит Магилина. По итогам 2022 года спрос сократился почти вдвое.

По данным Ассоциации деревянного домостроения (АДД) в разных сегментах загородного рынка спрос в 2022 году сократился на 30-50% по сравнению с предыдущим годом. Однако ввод индивидуальных домов в 2022 году будет рекордным (окончательные итоги Росстатом пока не подведены), так как достраивались дома, начатые в 2021 году.

Цены на дома тоже начали снижаться - как из-за сокращения спроса, так и из-за удешевления древесины. К примеру, с августа 2021 года (пиковые цены на древесину - 35 тысяч рублей за кубометр доски) к концу 2022 года доска подешевела вдвое, говорит сопредседатель правления АДД Юлия Юрлова. Цена за квадратный метр дома-новостройки тоже снизилась, но не так кардинально - на 20-30%, поскольку другие материалы и стоимость работ подорожали.

В дальнейшем цены начнут расти из-за увеличения стоимости материалов, связанного с курсом валют, и стоимости работ из-за дефицита рабочей силы, считает Юрлова.