Девять авиакомпаний остановили полеты в РФ за 2022 год

20 января. FINMARKET.RU - За 2022 год остановили полеты девять российских авиакомпаний. У четырех из них Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта, пишет "Коммерсант" . За предыдущие пять лет было пять случаев приостановки работы перевозчиков, которые закончились аннулированием основного документа.

Три сертификата были остановлены в 2022 году напрямую из-за санкций - по заявлению самих перевозчиков. Так, два Boeing 747 SkyGates, занимавшей третье место по объему грузоперевозок в РФ, теперь эксплуатируются в Азербайджане аффилированной Silk Way West Airlines. В мае объявила о прекращении работы "Камчатка", которой производитель из США отказал в поставке трех самолетов Cessna Grand Caravan.

Не смог начать перевозки петербургский "Быстролет". Принадлежавшая до 2022 года "Вертолетам России" "Роствертол Авиа" в 2010 году получала сертификат для пассажирских и грузовых перевозок на Ми-2, но к осени подала заявление о приостановке, оставшись с единственным вертолетом.

Сертификат банкротящейся авиакомпании "Скол" из Калининграда был аннулирован в 2022 году, но еще в середине 2021-го Росавиация запретила ей эксплуатировать 30 вертолетов и пять легкомоторных L-410 из-за долгов перед ГТЛК.

Другие перевозчики, остановившие полеты из-за санкций,- связанная с Coral Travel чартерная Royal Flight, бизнес-оператор "Сириус Аэро" и два входящих в ГК "Волга-Днепр" грузовых перевозчика - "Атран" и AirBridgeCargo. Пока они сохраняют сертификаты эксплуатантов.

Уход крупных участников в обозримой перспективе вряд ли предвидится, считает источник "Коммерсанта" в экспертном сообществе: