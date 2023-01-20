Около половины микропредприятий в 2022 году сократили выручку

20 января. FINMARKET.RU - В сегменте малого и среднего бизнеса экономические шоки 2022 года сильнее всего затронули. Почти половина из них (45%) сообщили о сокращении выручки по сравнению с 2021 годом. Оставшиеся представители микробизнеса разделились поровну: 27,5% заявили, что их доходы не изменились и 27,5% - что они увеличились. Об этом говорится в совместном исследовании ПСБ с Опорой России и Magram Market Research, пишут "Известия" . В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1,8 тыс. малых и крупных предприятий из всех регионов РФ.

Если брать весь сегмент микро-, малого и среднего бизнеса, то 42% сообщили о сокращении выручки, 18% - об ее увеличении, оставшиеся 40% - о сохранении показателя на уровне предшествующего года, отмечается в исследовании. В частности, с сокращением доходов столкнулась треть малых предприятий и четверть средних.

Основная причина снижения выручки - это сокращение спроса на товары, отметили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Он рухнул в марте 2020 года с началом пандемии COVID-19, напомнили в "Опоре России". В 2021 году спрос восстановился почти до прежнего уровня, но в 2022 году снова началось его сокращение из-за новых волн коронавируса, СВО и последующих санкций, подчеркнули в деловом объединении.

Кроме того,начала проседать в связи с экономической неопределенностью, усложнением финансовых и логистических цепочек, а также нехваткой кадров на фоне частичной мобилизации, отметил член генсовета "Деловой России", гендиректор First Investonomika Алексей Порошин.

При этом, по его словам, существенно снизилось число компаний из сектора малого и микробизнеса - их стало меньше на 33 тыс. Однако общее количество субъектов МСП за прошлый год увеличилось на 2,1% и составило почти 6 млн, добавили в "Опоре России". По данным организации, больше всего их число выросло в Калмыкии (+20,9%), Чечне (+12,2%), Ингушетии (+11,8%), Тыве (+7,9%) и Москве (+7%).

Между тем эксперты уверены: максимальный спад для бизнеса уже пройден и дальше его ждет восстановление.