В РФ обсуждают изменение принципов расчета цены нефти для целей налогообложения

20 января. FINMARKET.RU - Власти начали интенсивно обсуждать изменение принципов расчета цены нефти для целей налогообложения на фоне резкого спада стоимости сорта Urals в последние месяцы, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Котировки рассчитывает ценовое агентство Argus, данные агрегирует и публикует Минэкономразвития, Минфин, исходя из них, определяет величину налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на дополнительный доход и экспортных пошлин.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предложить альтернативные варианты расчета цен на, уточнил источник. По словам собеседников, близких к правительству, основной на данный момент вариант - привязать цену Urals к эталонным сортам: Brent или Dubai Crude. Для начисления налогов может быть использована их средняя стоимость за вычетом определенного дисконта. Его величина обсуждается, но фактический средний дисконт к Brent в правительстве оценивают в $10-15. С точки зрения географии рынков сбыта российской нефти в новой реальности больше подходит ценообразование в привязке к дубайским котировкам, отметил один из собеседников.

В Минфине сообщили, что началась работа с другими ведомствами по анализу различных вариантов изменения текущего порядка определения котировок российской нефти, используемой для расчета налогов и сборов с учетом изменившихся направлений экспортных поставок российской нефти. В рамках этой работы проводится анализ альтернативных котировок и формул расчета, их репрезентативность. По итогам обсуждения в I квартале будет сформировано сбалансированное решение, учитывающее интересы государства и бизнеса. Говорить о деталях пока преждевременно. Ключевая цель для нас - обеспечить экономически обоснованный уровень бюджетных поступлений от нефтяной отрасли, подчеркнул представитель Минфина. Он также напомнил, что пока для расчета налогов и сборов продолжают использоваться котировки нефти Argus.

Представитель Минэкономразвития сообщил, что вместе с другими госорганами активно прорабатывается вопрос перехода на независимые отечественные источники ценовой информации. В первую очередь речь идет о нефти, но в целом планы шире - создать комплексную систему национальных ценовых индикаторов, отметил собеседник.

Близкий к Argus собеседник напомнил, что агентство в ответ на изменившиеся условия поставок уже скорректировало методику расчета котировок Urals (в ноябре агентство начало оценивать цену спотовых сделок в российских портах, ранее рассчитывалась цена отгрузки в Европе).

Дисконт на Urals стал увеличиваться с октября прошлого года - после согласования странами Запада потолка цен на российские нефть и нефтепродукты.