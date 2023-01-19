Новая система по утилизации товаров и упаковки заработает в 2024 г.

19 января. FINMARKET.RU - Новая система расширенной ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки вступит в силу в 2024 году.

Сейчас законопроект находится в правительстве, но в весеннюю сессию уже может быть внесен в Госдуму. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

"Законопроект находится в Правительстве, остались небольшие доработки. Рассчитываем, что в весеннюю сессию он будет рассмотрен в Госдуме. Документ прошёл довольно сложный путь согласования с федеральными органами власти, бизнесом", - рассказал Козлов.

Министр отметил, что кроме законопроекта, в 2023 году должны быть приняты больше 20 нормативных правовых актов в реализацию законопроекта.

"Работы предстоит еще много. Новая система РОП заработает в 2024 году", - рассказал глава Минприроды.

По его словам, если система РОП не будет эффективно работать, то бороться с захоронением отходов от упаковки будет намного сложнее.

"Новый механизм РОП предполагает: полную ответственность производителей упаковки за её утилизацию с 2025 года; стимулирование самостоятельной фактической утилизации, её приоритет перед фискальной нагрузкой; установление методики расчета ставок экосбора для формирования честной и справедливой цены, стимулирования использования более экологичных товаров и упаковки", - рассказал министр.

Как отметил глава Минприроды, важно, чтобы производитель выпускал товар, который можно переработать - бутылку прозрачную, а не красную, которая едет на полигон. Также в рамках механизма РОП будет введены меры стимулирования вовлечения вторичных ресурсов в производство товаров.

"Для этого мы предусмотрели возможность установить понижающий коэффициент к нормативу утилизации для тех производителей, кто производит продукцию с долей вторичного сырья", - сказал Козлов, добавив, что в рамках механизма вся отчетность и заявления будут в электронном виде.