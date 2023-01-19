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19 января 2023 года 09:58
Для деревянных домов могут запустить льготную ипотеку
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DPA/ТАСС
19 января. FINMARKET.RU - Запуск льготной ипотеки на деревянные дома обсуждается в правительстве, пишет "Российская газета". Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко поручила Минстрою совместно с регионами Северо-Западного федерального округа отобрать и запустить пилотные проекты для применения деревянных конструкций в программе расселения граждан из аварийного жилья, сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера. Лесной комплекс сталкивается с экономическими вызовами, связанными с внешним санкционным давлением, фактически логистической блокадой и снижением мировых цен на продукты лесопереработки, отметила Абрамченко. Прежде всего необходима поддержка предприятий, расположенных на северо-западе страны, а также меры по стимулированию внутреннего спроса на продукты деревопереработки, отмечалось на совещании у вице-премьера. В первую очередь речь идет о стимулировании развития рынка деревянных домокомплектов, применении CLT-панелей при реализации проектов развития территорий, переводу мазутных котельных на биотопливо.
Опубликовано Финмаркет
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АК-54 19.01.2023
Конечно, задрали цены на дерево и бумагу в три раза, а снижения цен за 30 лет у нас не было ни разу, снижать мы не умеем, так что давай бюджет денежки. Что-же касается деревынных домов по американским и европейским проектам, то их в России зовут - " домики для Трёх Поросят"!.Ветер дунет и их нет!
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