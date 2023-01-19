Для деревянных домов могут запустить льготную ипотеку

19 января. FINMARKET.RU - Запуск льготной ипотеки на деревянные дома обсуждается в правительстве, пишет "Российская газета".

Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко поручила Минстрою совместно с регионами Северо-Западного федерального округа отобрать и запустить пилотные проекты для применения деревянных конструкций в программе расселения граждан из аварийного жилья, сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера. Лесной комплекс сталкивается с экономическими вызовами, связанными с внешним санкционным давлением, фактически логистической блокадой и снижением мировых цен на продукты лесопереработки, отметила Абрамченко. Прежде всего необходима поддержка предприятий, расположенных на северо-западе страны, а также меры по стимулированию внутреннего спроса на продукты деревопереработки, отмечалось на совещании у вице-премьера. В первую очередь речь идет о стимулировании развития рынка деревянных домокомплектов, применении CLT-панелей при реализации проектов развития территорий, переводу мазутных котельных на биотопливо.