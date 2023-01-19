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19 января 2023 года 09:25
"Ростелеком": в рейтинге технологичности Россия - на 14-м месте
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Владимир Гердо/ТАСС
19 января. FINMARKET.RU - По итогам 2021-2022 гг. Россия заняла 14-е место в подготовленном "Ростелекомом" рейтинге стран по уровню технологического развития. Топ-5 составили Китай, США, Индия, Великобритания и Канада. Также в десятке - Австралия, Япония, Южная Корея, Франция и Испания. Рейтинг определяется по трем показателям: научные публикации, патенты и инвестиции в сфере цифровых технологий, пишет "Коммерсант". Россия вошла в топ-10 стран по научной активности, оказавшись среди лидеров по научной и изобретательской активности в робототехнике и квантовым технологиям, а по изобретательской активности - в области ИИ. В разрезе технологий по интегральному показателю лидирует сфера искусственного интеллекта (интегральный вес 3,08). ИИ 4-й год подряд занимает первое место в перечне трендов в сфере технологий, говорится в исследовании. Но лидером среди технологий по объему инвестиций в мире стала все же сфера не ИИ, а цифрового здравоохранения ($722,3 млрд в 2021 году).
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, технологичность, рейтинг
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