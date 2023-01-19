"Ростелеком": в рейтинге технологичности Россия - на 14-м месте

19 января. FINMARKET.RU - По итогам 2021-2022 гг.заняла 14-е место в подготовленном "Ростелекомом" рейтинге стран по уровню технологического развития. Топ-5 составили Китай, США, Индия, Великобритания и Канада. Также в десятке - Австралия, Япония, Южная Корея, Франция и Испания.

определяется по трем показателям: научные публикации, патенты и инвестиции в сфере цифровых технологий, пишет "Коммерсант"

Россия вошла в топ-10 стран по научной активности, оказавшись среди лидеров по научной и изобретательской активности в робототехнике и квантовым технологиям, а по изобретательской активности - в области ИИ.

В разрезе технологий по интегральному показателю лидирует сфера искусственного интеллекта (интегральный вес 3,08).

ИИ 4-й год подряд занимает первое место в перечне трендов в сфере технологий, говорится в исследовании. Но лидером среди технологий по объему инвестиций в мире стала все же сфера не ИИ, а цифрового здравоохранения ($722,3 млрд в 2021 году).