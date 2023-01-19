В РФ могут законодательно запретить выбрасывать бытовые отходы в канализацию

19 января. FINMARKET.RU - Россиянам могут законодательно запретить выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию, а к нарушителям применять санкции. С такой инициативой в Минстрой намерен обратиться Российский экологический оператор. Именно этому ведомству РЭО предложит проработать вопрос ответственности за засоры.

В организации подчеркнули: специалисты всё чаще сталкиваются с бытовым мусором в очистных сооружениях канализации, кроме того, засоряют ее и жители многоквартирных домов. Об этом сказано в письме РЭО (формирует в России систему обращения с твердыми коммунальными отходами) в Минстрой, пишут "Известия"

Оператор предлагает Минстрою разработать меры по предотвращению сброса отходов в систему коммунального хозяйства. А также предусмотреть ответственность за последствия таких действий. РЭО работает над механизмом, который позволяет сократить образование отходов плюс развивает инфраструктуру утилизации и вовлечения вторсырья в оборот.

Люди не знают, как правильно эксплуатировать дом, уже не говоря о канализации и ее засорах, такая проблема действительно существует, подтвердила "Известиям" зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. В этой ситуации было бы рационально составлять инструкцию по правильному использованию объекта, уверена она.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов подтвердил наличие проблемы, отметив, что в большинстве случаев ее причина не в намеренных действиях граждан, а в отсутствии у них элементарных представлений о надлежащих правилах пользования канализацией.

По словам Павлова, проблему с засорами вполне можно использовать как обоснование для повышения тарифов.

глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов, добавил Олег Павлов.

Как считает председатель Союза потребителейПетр Шелищ, засоры - проблема управляющих компаний и водоканалов. Если УК не может справиться силами своих сантехников, то она платит за прочистку специализированной организации и вправе требовать возмещения расходов с собственника помещения, где был создан засор, - если его удается выявить. При этом неясно, как администрировать законодательный запрет на выброс мусора в канализации. На одном стояке в доме находится несколько квартир, поэтому однозначно определить виновника невозможно, подчеркнул он.