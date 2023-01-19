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19 января 2023 года 08:50
В РФ могут законодательно запретить выбрасывать бытовые отходы в канализацию
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Александр Алпаткин/ТАСС
19 января. FINMARKET.RU - Россиянам могут законодательно запретить выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию, а к нарушителям применять санкции. С такой инициативой в Минстрой намерен обратиться Российский экологический оператор. Именно этому ведомству РЭО предложит проработать вопрос ответственности за засоры. В организации подчеркнули: специалисты всё чаще сталкиваются с бытовым мусором в очистных сооружениях канализации, кроме того, засоряют ее и жители многоквартирных домов. Об этом сказано в письме РЭО (формирует в России систему обращения с твердыми коммунальными отходами) в Минстрой, пишут "Известия". Оператор предлагает Минстрою разработать меры по предотвращению сброса отходов в систему коммунального хозяйства. А также предусмотреть ответственность за последствия таких действий. РЭО работает над механизмом, который позволяет сократить образование отходов плюс развивает инфраструктуру утилизации и вовлечения вторсырья в оборот. Люди не знают, как правильно эксплуатировать дом, уже не говоря о канализации и ее засорах, такая проблема действительно существует, подтвердила "Известиям" зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. В этой ситуации было бы рационально составлять инструкцию по правильному использованию объекта, уверена она. Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов подтвердил наличие проблемы, отметив, что в большинстве случаев ее причина не в намеренных действиях граждан, а в отсутствии у них элементарных представлений о надлежащих правилах пользования канализацией. По словам Павлова, проблему с засорами вполне можно использовать как обоснование для повышения тарифов. глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов, добавил Олег Павлов. Как считает председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ, засоры - проблема управляющих компаний и водоканалов. Если УК не может справиться силами своих сантехников, то она платит за прочистку специализированной организации и вправе требовать возмещения расходов с собственника помещения, где был создан засор, - если его удается выявить. При этом неясно, как администрировать законодательный запрет на выброс мусора в канализации. На одном стояке в доме находится несколько квартир, поэтому однозначно определить виновника невозможно, подчеркнул он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, мусор, канализация, закон
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