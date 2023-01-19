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19 января 2023 года 08:20
Правительство поддержит предприятия ЛПК
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Юрий Смитюк/ТАСС
19 января. FINMARKET.RU - Правительство РФ поддержит предприятия лесопромышленного комплекса (ЛПК), у которых есть сырьевая база и мощности по переработке. Для них будет установлена приоритетность перевозок продукции по железной дороге, сообщила вчера вице-премьер Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале. Представитель Абрамченко пояснил "Ведомостям", что Минпромторг, Минтранс и РЖД сейчас прорабатывают эту инициативу по поручению вице-премьера. В частности, обсуждается внесение изменений во Временные правила определения очередности перевозок грузов, добавил он. Эти правила были введены правительством с 1 июля 2022 г. взамен отмененных в марте того же года правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре . Изменения во временные правила будут предусматривать отдельный приоритет для перевозок продукции ЛПК на основании данных Минпромторга и субъектов РФ, сказал "Ведомостям" представитель Минтранса. Предполагается дать приоритет грузам лесопромышленных предприятий, у которых есть арендованные лесные участки, уточнил представитель Минпромторга. Абрамченко по итогам совещания 17 января поручила Минпромторгу и Минтрансу разработать новый вид господдержки, обеспечивающий снижение издержек при перевозке продукции ЛПК морским транспортом и ее перевалке в портах Санкт-Петербурга, Мурманской и Архангельской областей. Вице-премьер также поддержала увеличение максимального размера экспортной логистической субсидии для одного предприятия отрасли со 100 000 до 500 000 руб. По словам Абрамченко, в 2023 г. правительство планирует поддержку ЛПК на уровне не ниже 2022 г., когда она составила более 17 млрд руб.
Опубликовано Финмаркет
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