Власти скорректировали планы развития технологий искусственного интеллекта

18 января. FINMARKET.RU - Правительство до 2030 года направит около 24,6 млрд руб. на развитие технологий искусственного интеллекта в РФ, еще около 100 млрд руб. в направление вложит Сбербанк, следует из "дорожной карты, которую Минэкономразвития утвердило в конце декабря 2022 года, пишет "Коммерсант" . Профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко 16 января подписал соглашение со сторонами, которые займутся реализацией проектов в рамках "дорожной карты". Среди исполнителей названы, в частности, "Сбер", РФПИ, Фонд "Сколково" - всего 30 фондов, вузов и органов власти.

Главная цель "дорожной карты" - "ускорить процесс широкомасштабного внедрения отечественных ИИ-решений в экономику и социальную сферу", пояснили изданию в аппарате Чернышенко.

При этом, судя по документу, правительство существенно снизило предполагаемые объемы финансирования разработок и внедрения решений в сфере ИИ.

Так, "дорожная карта" "Нейротехнологии и искусственный интеллект", утвержденная в 2019 году (опубликована на сайте Минцифры), предполагала, что на развитие ИИ из бюджета потребуется выделить 56,8 млрд руб. до 2024 года. Согласно новой концепции, на эти цели будет потрачено до 2020 года лишь 24,6 млрд руб. Объем ожидаемого внебюджетного финансирования снизился с 334 млрд руб. до 2024 года до 111 млрд руб. уже до 2030 года.

Судя по документу, развитие ИИ-технологий в России пойдет по четырем направлениям: "обработка естественного языка и синтез речи", "компьютерное зрение", "перспективные методы искусственного интеллекта" и "интеллектуальная поддержка принятия решений".