Уровень неопределенности на российском авторынке в 2023 г. будет высоким

18 января. FINMARKET.RU - Продажи новых легковых автомобилей в России в 2023 г. составят 960 000 единиц, 470 000 из которых будет приходиться на локальное. Такие данные приводятся в новой стратегии развития автопрома до 2035 г., которую изучили "Ведомости" . Документ был принят по распоряжению правительства от 28 декабря 2022 г.

В минувшем году продажи новых легковых машин в России упали на 59% из-за СВО на Украине и последовавшего логистического кризиса. Всего было продано 626 300 автомобилей, следует из данных "Автостата" на основе выдач электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Таким образом, стратегия предполагает рост этого сегмента рынка на 53% в 2023 г. Это выше оптимистичного прогноза "Автостата", который предполагает увеличение продаж на четверть до 780 000 машин. В базовом сценарии аналитики агентства видят возможным рост рынка на 4% (650 000 единиц), а в негативном - снижение на 12% (550 000).

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), которая считает вместе продажи новых легковых и легких коммерческих машин на основе данных от производителей и импортеров, предполагает рост рынка в 2023 г. на 12% до 770 000 единиц.

Достижение обозначенных результатов продаж в 2023 г. более чем наполовину зависит от импорта, следует из стратегии. На него, согласно документу, будет приходиться 490 000 реализованных в этом году легковых машин. Это в 2,5 раза больше, чем было ввезено в страну в 2022 г. По данным "Автостата", за прошлый год в России было продано лишь 192 100 импортированных машин, на 19% меньше, чем в 2021 г. В структуре рынка легковых машин на декабрь 2022 г. 29% продаж приходилось на импортные модели, еще 12% - на завезенные без разрешения правообладателя (параллельный импорт).

Большинство цифр в стратегии взято "очень экспертно", говорит источник "Ведомостей", знакомый с разработчиками документа. Он отмечает, что импорт легковых машин в этом году будет, скорее всего, больше, чем в предыдущем.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что автозаводы не смогут выполнить заявленные планы по выпуску автотехники. Объем локального производства легковых машин в 2023 г. составит от 380 000 до 480 000 штук, импорт будет на уровне 100 000-150 000 машин, полагает он.