Запрет на работу филиалов иностранных банков в РФ могут снять

18 января. FINMARKET.RU - Банкам из дружественных стран могут разрешить открывать в России свои. О планах рассмотреть такой сценарий говорится в утвержденной правительством Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, пишут "Известия" . Там поясняется: в перспективе это будет способствовать привлечению иностранных инвестиций.

Сейчас единственная форма присутствия зарубежных финансовых организаций в РФ - это открытие дочерних организаций, полностью подконтрольных Банку России, подчеркнул партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Открытие филиалов было возможно до 2013 года - если их головные офисы были зарегистрированы за рубежом, то и сами кредитные организации были подконтрольны локальным регуляторам. Они не должны были соблюдать все требования российского законодательства для ведения полноценной банковской деятельности, пояснил эксперт.

В целом открыть филиал намного проще, чем дочернюю компанию, как по комплекту документов, так и по нормативам. Однако основное преимущество первого формата для иностранных финорганизаций в том, что филиалы во многом неподконтрольны российскому Центробанку, в том числе не обязаны ежемесячно перед ним отчитываться, создавать резервы и соблюдать многие другие требования, добавил Учитель. По его мнению, для привлечения банков из дружественных стран на российский рынок следует сохранить эти преимущества в том же виде.

Несмотря на то что это не очень выгодно российским банкам, такое изменение принесет позитивный эффект, отметил президент АРБ Гарегин Тосунян. Если разрешение распространится только на компании из дружественных стран, то риски того, что некоторые российскиемогут не выдержать конкуренции с иностранными финорганизациями, минимальны. Кроме того, желающих открыть филиалы вряд ли будет слишком много из-за угрозы вторичных санкций со стороны Запада.