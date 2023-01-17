Медиарейтинг платежных систем в 2022 году

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг платежных систем за 2022 год.
По итогам 2022 года медиарейтинг платежных систем по количеству упоминаний в СМИ возглавил сервис PayPal, в рейтингах по Индексу заметности и охвату компания заняла вторую строчку. Второе место по количеству упоминаний - у Qiwi. Компания стала лидером рейтингов по Индексу заметности и охвату. Третью строчку рейтингов упоминаний, заметности и охвата занял сервис ЮMoney.
Наиболее резонансный сюжет в инфополе PayPal - электронная платежная система 5 марта приостановила предоставление услуг в России на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Paypal сообщила, что в связи с приостановкой услуг по отправке и получению платежей на территории России она призывает вывести остатки средств со счетов. Несмотря на уход PayPal из России, российские СМИ продолжали следить за новостями сервиса. Резонансным стал сюжет о новой функции электронного кошелька PayPal в части работы с криптоактивами - поддержка переводов Биткойна, Ethereum и других поддерживаемых цифровых монет на внешние кошельки. Кроме того, широкий резонанс получил сюжет о том, что PayPal работают над вариантами создания собственной криптовалюты.
Ключевой информационный повод в инфополе Qiwi - приобретение платежного интегратора IntellectMoney, освещение намерений компании расширять присутствие в МСБ. Помимо этого, значительный объем публикаций был посвящен теме запуска Qiwi карт "Мир" с оплатой через Mir Pay и Samsung Pay для клиентов Кошелька.
Наибольший объем публикаций в инфополе сервиса ЮМoney был связан с исследованиями аналитиков компании. В частности, по данным сервиса, число россиян, совершающих покупки онлайн, за январь-июнь 2022 года выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а лидером интернет-спроса стали услуги турагентств с увеличившимся числом операций в 19 раз. Кроме того, СМИ писали о том, что сервис ЮMoney присоединился к платформе Сбера "Плати QR" для онлайн- и офлайн-оплаты товаров и услуг по QR-коду. Владельцы кошельков и карт ЮMoney получили возможность оплачивать покупки в магазинах, кафе, на заправках и в других торговых точках по всей России, просто считав камерой телефона QR-код с логотипом "Плати QR". Еще один сюжет, получивший широкое освещение в СМИ, -ЮMoney запустил собственную торговую площадку в приложении, она работает по принципу агрегатора предложений различных интернет-магазинов.
Взлеты и падения
По итогам 2022 года на 9 позиций в рейтинге упоминаемости понднялся сервис Life-Pay. Ключевой сюжет в инфополе сервиса - российский разработчик платежных, кассовых и учетных продуктов для розничного бизнеса LIFE PAY представил своим клиентам новый удобный сервис для работы с СБП - Telegram-бот с интуитивным интерфейсом.
По итогам 2022 года 8 позиций в рейтинге упоминаемости потеряла компания RBK Money.
|
|Наименование
|Упоминания в СМИ, 2022
|Упоминания в СМИ, 2021
|Изменение, %
|1
|PayPal
|22 981
|32 677
|-29,7
|2
|Киви
<
|21 428
|24 921
|-14,0
|3
|ЮMoney
|20 799
|25 736
|-19,2
|4
|WebMoney
|5 453
|7 573
|-28,0
|5
|Payeer
|3 238
|3 849
|-15,9
|6
|AdvCash
|3 178
|3 608
|-11,9
|7
|Assist
|2 891
|671
|330,8
|8
|Клаудпэйментс
|2 772
|3 757
|-26,2
|9
|Life-Pay
|1 026
|234
|338,5
|10
|Skrill
|738
|2 261
|-67,4
|11
|Perfect Money
|675
|1 208
|-44,1
|12
|Payoneer
|522
|1009
|-48,3
|13
|PayAnyWay
|302
|195
|54,9
|14
|Robokassa
|293
|657
|-55,4
|15
|CyberPlat
|255
|576
|-55,7
|16
|Best2Pay
|245
|172
|42,4
|17
|RBK Money
|200
|1 313
|-84,8
|18
|Unitelle
|196
|261
|-24,9
|19
|PayMaster
|176
|272
|-35,3
|20
|Fondy
|138
|393
|-64,9
|21
|IntellectMoney
|135
|33
|309,1
|22
|ePayments
|111
|209
|-46,9
|23
|PAYMO
|104
|165
|-37,0
|24
|Free-Kassa
|75
|173
|-56,6
|25
|PayU Group
|70
|130
|-46,2
|
|Наименование
|Индекс заметности, 2022
|Индекс заметности, 2021
|Изменение, %
|1
|Киви
|1 948 936
|2 110 588
|-7,7
|2
|PayPal
<
|1 175 383
|2 096 391
|-43,9
|3
|ЮMoney
|1 020 831
|1 902 924
|-46,4
|4
|Клаудпэйментс
|504 649
|420 281
|20,1
|5
|WebMoney
|412 546
|292 699
|40,9
|6
|Assist
|115 907
|30 517
|279,8
|7
|IntellectMoney
|45 794
|1 573
|2811,3
|8
|Life-Pay
|34 909
|25 099
|39,1
|9
|Robokassa
|25 754
|41 728
|-38,3
|10
|Payoneer
|23 032
|70 637
|-67,4
|11
|PayAnyWay
|18 620
|26 692
|-30,2
|12
|PAYMO
|16 157
|9 127
|77,0
|13
|Best2Pay
|13 150
|11 709
|12,3
|14
|Payeer
|13 115
|13 102
|0,1
|15
|CyberPlat
|12 227
|41 102
|-70,3
|16
|AdvCach
|12 099
|12 109
|-0,1
|17
|Skrill
|10 093
|71 944
|-86,0
|18
|Perfect Money
|9 368
|5 094
|83,9
|19
|RBK Money
|8 455
|65 039
|-87,0
|20
|Uniteller
|4 371
|40 970
|-89,3
|21
|PayMaster
|4 055
|6 556
|-38,1
|22
|Fondy
|3 180
|11 177
|-71,5
|23
|PayU Group
|2 651
|5 351
|-50,5
|24
|ePayments
|1 614
|2 484
|-35,0
|25
|Free-Kassa
|1 411
|6 412
|-78,0
|
|Наименование
|Охват аудитории, 2022
|Охват аудитории, 2021
|Изменение, %
|1
|Киви
|158 711 558
|173 083 462
|-8,3
|2
|PayPal
<
|152 651 283
|150 123 905
|1,7
|3
|ЮMoney
|146 180 768
|120 956 300
|10,9
|4
|WebMoney
|88 595 679
|110 277 857
|-19,7
|5
|Assist
|66 842 298
|9 866 867
|577,4
|6
|Клаудпэйментс
|61 754 759
|73 954 976
|-16,5
|7
|Payeer
|25 586 671
|4 687 467
|445,9
|8
|CyberPlat
|20 114 248
|35 817 740
|-43,8
|9
|Payoneer
|17 972 375
|15 130 439
|18,8
|10
|PayAnyWay
|17 482 083
|4 651 140
|275,9
|11
|Robokassa
|16 431 443
|18 004 425
|-8,7
|12
|AdvCash
|12 809 037
|2 673 299
|379,1
|13
|Life-Pay
|12 107 360
|17 661 705
|-31,4
|14
|IntellectMoney
|11 297 797
|1 800 235
|527,6
|15
|Skrill
|8 926 161
|6 187 668
|44,3
|16
|Perfect Money
|8 922 687
|4 986 875
|78,9
|17
|Best2Pay
|8 491 866
|4 110 142
|106,6
|18
|RBK Money
|4 092 198
|37 793 051
|-89,2
|19
|PAYMO
|3 775 241
|3 066 917
|23,1
|20
|PayU Group
|3 163 964
|2 297 173
|37,7
|21
|PayMaster
|2 622 821
|2 692 740
|-2,6
|22
|Uniteller
|2 147 299
|8 505 184
|-74,8
|23
|Free-Fassa
|2 057 736
|11 890 857
|-82,7
|24
|ePayments
|1 205 517
|1 938 132
|-37,8
|25
|Fondy
|522 338
|3 101 024
|-83 2,2
Главные темы публикаций
- - PayPal приостановила предоставление услуг в России на фоне специальной военной операции РФ на Украине.
- - Qiwi приобрела платежного интегратора IntellectMoney, хочет расширять присутствие в МСБ.
- - Qiwi запускает карту "Мир" с оплатой через Mir Pay и Samsung Pay для клиентов Кошелька.
- - В Google Pay в будущем может появиться поддержка криптовалют. Компания прямо говорит о заинтересованности этим рынком.
- - Western Union прекращает переводы внутри России с 1 апреля.
- - На "Госуслугах" заработала платежная система Yandex Pay.
- - Платежная система WebMoney прекратила с 11 февраля все операции по российским кошелькам.
- - LIFE PAY разработал удобный сервис приема платежей через СБП.
- - INPAS и LIFE PAY представили сервис для приема бесконтактных платежей через смартфон.
- - ЮMoney присоединился к платформе Сбера "Плати QR" для онлайн- и офлайн-оплаты товаров и услуг по QR-коду.
СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.