Медиарейтинг платежных систем в 2022 году

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг платежных систем за 2022 год.

По итогам 2022 года медиарейтинг платежных систем по количеству упоминаний в СМИ возглавил сервис PayPal, в рейтингах по Индексу заметности и охвату компания заняла вторую строчку. Второе место по количеству упоминаний - у Qiwi. Компания стала лидером рейтингов по Индексу заметности и охвату. Третью строчку рейтингов упоминаний, заметности и охвата занял сервис ЮMoney.

Наиболее резонансный сюжет в инфополе PayPal - электронная платежная система 5 марта приостановила предоставление услуг в России на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Paypal сообщила, что в связи с приостановкой услуг по отправке и получению платежей на территории России она призывает вывести остатки средств со счетов. Несмотря на уход PayPal из России, российские СМИ продолжали следить за новостями сервиса. Резонансным стал сюжет о новой функции электронного кошелька PayPal в части работы с криптоактивами - поддержка переводов Биткойна, Ethereum и других поддерживаемых цифровых монет на внешние кошельки. Кроме того, широкий резонанс получил сюжет о том, что PayPal работают над вариантами создания собственной криптовалюты.

Ключевой информационный повод в инфополе Qiwi - приобретение платежного интегратора IntellectMoney, освещение намерений компании расширять присутствие в МСБ. Помимо этого, значительный объем публикаций был посвящен теме запуска Qiwi карт "Мир" с оплатой через Mir Pay и Samsung Pay для клиентов Кошелька.

Наибольший объем публикаций в инфополе сервиса ЮМoney был связан с исследованиями аналитиков компании. В частности, по данным сервиса, число россиян, совершающих покупки онлайн, за январь-июнь 2022 года выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а лидером интернет-спроса стали услуги турагентств с увеличившимся числом операций в 19 раз. Кроме того, СМИ писали о том, что сервис ЮMoney присоединился к платформе Сбера "Плати QR" для онлайн- и офлайн-оплаты товаров и услуг по QR-коду. Владельцы кошельков и карт ЮMoney получили возможность оплачивать покупки в магазинах, кафе, на заправках и в других торговых точках по всей России, просто считав камерой телефона QR-код с логотипом "Плати QR". Еще один сюжет, получивший широкое освещение в СМИ, -ЮMoney запустил собственную торговую площадку в приложении, она работает по принципу агрегатора предложений различных интернет-магазинов.

По итогам 2022 года на 9 позиций в рейтинге упоминаемости понднялся сервис Life-Pay. Ключевой сюжет в инфополе сервиса - российский разработчик платежных, кассовых и учетных продуктов для розничного бизнеса LIFE PAY представил своим клиентам новый удобный сервис для работы с СБП - Telegram-бот с интуитивным интерфейсом.

По итогам 2022 года 8 позиций в рейтинге упоминаемости потеряла компания RBK Money.

Наименование Упоминания в СМИ, 2022 Упоминания в СМИ, 2021 Изменение, % 1 PayPal 22 981 32 677 -29,7 2 Киви < 21 428 24 921 -14,0 3 ЮMoney 20 799 25 736 -19,2 4 WebMoney 5 453 7 573 -28,0 5 Payeer 3 238 3 849 -15,9 6 AdvCash 3 178 3 608 -11,9 7 Assist 2 891 671 330,8 8 Клаудпэйментс 2 772 3 757 -26,2 9 Life-Pay 1 026 234 338,5 10 Skrill 738 2 261 -67,4 11 Perfect Money 675 1 208 -44,1 12 Payoneer 522 1009 -48,3 13 PayAnyWay 302 195 54,9 14 Robokassa 293 657 -55,4 15 CyberPlat 255 576 -55,7 16 Best2Pay 245 172 42,4 17 RBK Money 200 1 313 -84,8 18 Unitelle 196 261 -24,9 19 PayMaster 176 272 -35,3 20 Fondy 138 393 -64,9 21 IntellectMoney 135 33 309,1 22 ePayments 111 209 -46,9 23 PAYMO 104 165 -37,0 24 Free-Kassa 75 173 -56,6 25 PayU Group 70 130 -46,2

Наименование Индекс заметности, 2022 Индекс заметности, 2021 Изменение, % 1 Киви 1 948 936 2 110 588 -7,7 2 PayPal < 1 175 383 2 096 391 -43,9 3 ЮMoney 1 020 831 1 902 924 -46,4 4 Клаудпэйментс 504 649 420 281 20,1 5 WebMoney 412 546 292 699 40,9 6 Assist 115 907 30 517 279,8 7 IntellectMoney 45 794 1 573 2811,3 8 Life-Pay 34 909 25 099 39,1 9 Robokassa 25 754 41 728 -38,3 10 Payoneer 23 032 70 637 -67,4 11 PayAnyWay 18 620 26 692 -30,2 12 PAYMO 16 157 9 127 77,0 13 Best2Pay 13 150 11 709 12,3 14 Payeer 13 115 13 102 0,1 15 CyberPlat 12 227 41 102 -70,3 16 AdvCach 12 099 12 109 -0,1 17 Skrill 10 093 71 944 -86,0 18 Perfect Money 9 368 5 094 83,9 19 RBK Money 8 455 65 039 -87,0 20 Uniteller 4 371 40 970 -89,3 21 PayMaster 4 055 6 556 -38,1 22 Fondy 3 180 11 177 -71,5 23 PayU Group 2 651 5 351 -50,5 24 ePayments 1 614 2 484 -35,0 25 Free-Kassa 1 411 6 412 -78,0

Наименование Охват аудитории, 2022 Охват аудитории, 2021 Изменение, % 1 Киви 158 711 558 173 083 462 -8,3 2 PayPal < 152 651 283 150 123 905 1,7 3 ЮMoney 146 180 768 120 956 300 10,9 4 WebMoney 88 595 679 110 277 857 -19,7 5 Assist 66 842 298 9 866 867 577,4 6 Клаудпэйментс 61 754 759 73 954 976 -16,5 7 Payeer 25 586 671 4 687 467 445,9 8 CyberPlat 20 114 248 35 817 740 -43,8 9 Payoneer 17 972 375 15 130 439 18,8 10 PayAnyWay 17 482 083 4 651 140 275,9 11 Robokassa 16 431 443 18 004 425 -8,7 12 AdvCash 12 809 037 2 673 299 379,1 13 Life-Pay 12 107 360 17 661 705 -31,4 14 IntellectMoney 11 297 797 1 800 235 527,6 15 Skrill 8 926 161 6 187 668 44,3 16 Perfect Money 8 922 687 4 986 875 78,9 17 Best2Pay 8 491 866 4 110 142 106,6 18 RBK Money 4 092 198 37 793 051 -89,2 19 PAYMO 3 775 241 3 066 917 23,1 20 PayU Group 3 163 964 2 297 173 37,7 21 PayMaster 2 622 821 2 692 740 -2,6 22 Uniteller 2 147 299 8 505 184 -74,8 23 Free-Fassa 2 057 736 11 890 857 -82,7 24 ePayments 1 205 517 1 938 132 -37,8 25 Fondy 522 338 3 101 024 -83 2,2

- PayPal приостановила предоставление услуг в России на фоне специальной военной операции РФ на Украине.

- Qiwi приобрела платежного интегратора IntellectMoney, хочет расширять присутствие в МСБ.

- Qiwi запускает карту "Мир" с оплатой через Mir Pay и Samsung Pay для клиентов Кошелька.

- В Google Pay в будущем может появиться поддержка криптовалют. Компания прямо говорит о заинтересованности этим рынком.

- Western Union прекращает переводы внутри России с 1 апреля.

- На "Госуслугах" заработала платежная система Yandex Pay.

- Платежная система WebMoney прекратила с 11 февраля все операции по российским кошелькам.

- LIFE PAY разработал удобный сервис приема платежей через СБП.

- INPAS и LIFE PAY представили сервис для приема бесконтактных платежей через смартфон.

- ЮMoney присоединился к платформе Сбера "Плати QR" для онлайн- и офлайн-оплаты товаров и услуг по QR-коду.

Главные темы публикаций

СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.