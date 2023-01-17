Россияине скопили около 48 трлн рублей

17 января. FINMARKET.RU - Граждане России по итогам 2022 года в общей сложности имелина общую сумму около 48 трлн рублей, включая средства на депозитах и наличные на руках, говорится в исследовании Anderida Financial Group, на которое ссылается "Российская газета". При этом, согласно опросу, сбережения есть лишь у 40% респондентов. Из них регулярно откладывает средства лишь каждый пятый, остальные делают сбережения время от времени. При этом в нынешнем году начать формировать сбережения и "подушку безопасности" высказали желание уже около 60%. 30% признались, что у них нет возможности это делать. 10% не собираются это делать.

Около 70% респондентов признались, что хотели бы отложить за год от 100 до 500 тысяч рублей, 20% - до 100 тысяч рублей и лишь 10% - более 500 тысяч рублей. "Прошлый год послужил для многих россиян катализатором к тому, чтобы начать откладывать средства и формировать "подушку безопасности". Поэтому рост количества тех, кто собирается в текущем году делать сбережения вполне ожидаемо", - комментирует основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

По данным исследования компании, средняя сумма, которые готовы откладывать в месяц российские граждане, варьируется от 20 до 40 тысяч рублей.