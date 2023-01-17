Кто востребован на рынке труда в 2023 году

17 января. FINMARKET.RU - Демографическая ситуация и проведение СВО "побеждают гендерную и возрастную дискриминацию быстрее, чем все законодательные усилия, вместе взятые», констатировали специалисты сервиса SuperJob, комментируя по просьбе " Известий " состояние рынка труда в России. Дефицит рабочих рук привел к тому, что в некоторых профессиях доля соискателей-женщин за девять месяцев выросла на пять–шесть процентных пунктов. А средний возраст соискателей-мужчин увеличился на два–три года. Самыми востребованными в 2023 году остаются рабочие специальности, эксперты по информационной безопасности и люди, способные выстроить логистику торговли с Китаем. В медицине фокус сместится со специалистов, работающих с больными ковидом, на другие врачебные специализации.

Ключевое влияние натруда в 2023 году будут оказывать изменения в экономике, перераспределение цепочек поставок, дальнейшая ориентация на собственные ресурсы и работа в условиях импортозамещения во всех сферах бизнеса, сообщила "Известиям" главный эксперт по рынку труда рекрутинговой компании HeadHunter Наталья Данина.

Усилится востребованность и сотрудников, способных выполнять вспомогательные производственные функции: специалистов по установке, настройке и обслуживанию оборудования, а также инженерно-технических кадров для запуска новых производственных процессов и линий, полагает эксперт.

Усиление тенденции на расширение штата промышленных предприятий подтвердили и специалисты ВНИИ труда Минтруда России. Востребованы инженеры-конструкторы, проектировщики, инженеры-программисты, технологи — те, кто организует и выстраивает новые производственные процессы.

Высок интерес к специалистам по международной логистике, прежде всего со знанием китайского языка и умением работать в условиях параллельного импорта, отметила Наталья Данина. В числе сфер с заметным дефицитом кадров она выделила консалтинг, где на 10 вакансий приходится одно резюме. При этом предлагаемые зарплаты в ней растут рекордными темпами: на 24% год к году. В условиях сохранения неопределенности бизнесу нужны специалисты, способные комплексно оценивать и прогнозировать все возможные сценарии для адаптации или корректировки стратегий.

Аналитики SuperJob среди профессий, которые останутся востребованными в 2023 году, называют специалистов по информационной безопасности, в том числе по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры. За такими кандидатами компании буквально охотятся, поскольку их крайне мало.

По-прежнему востребованы и квалифицированные кадровики с опытом антикризисного управления. Зарплаты в кадровой сфере, по данным SuperJob, за год выросли на 12,2%.

В сфере медицины сохраняется значительная нехватка персонала, однако фокус со специалистов, работающих с больными ковидом, сместился на другие врачебные специализации. Структура спроса практически вернулась к доковидному уровню, отметили в SuperJob.

Спрос на строительныеможет также замедлиться, хотя сейчас они всё еще в дефиците: на одну вакансию приходится 1,3 резюме.

При этом в массовых профессиях сохранится устойчивый спрос, уверен директор по разработке и исследованиям компании "Профилум" Виталий Алтухов.