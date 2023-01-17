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17 января 2023 года 08:49
Банки смогут перевести заблокированные за рубежом активы в рубли
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Алексей Филиппов/ТАСС
17 января. FINMARKET.RU - Банкам помогут с формированием резервов на заблокированные кредиты, пишет , пишет "Коммерсантъ". В 2023 году банки смогут перевести заблокированные за рубежом активы в рубли. Это планируется сделать в рамках послаблений для кредитных организаций, в частности, для предоставления рассрочки на постепенное доведение уровня резервов до 100%. Поскольку активы будут оцениваться в рублях, их величина окажется защищена от колебаний курса, что снизит давление на капитал и прибыль. По мнению партнера департамента аудиторских услуг Kept Кирилла Алтухова, ЦБ ввел послабления по трем причинам: чтобы не занижать налоговую базу по налогу на прибыль, не уменьшать базу дивидендов и, в-третьих и "не портить финансовый результат для российских банков".
Опубликовано Финмаркет
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