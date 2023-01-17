Мировой экономике предрекают рецессию

17 января. FINMARKET.RU - Почти две трети ведущих экспертов Всемирного экономического форума (ВЭФ) ожидают в 2023 году рецессии в мировой экономике. Так говорится в докладе ВЭФ, выпущенном к открытию Давосского форума, пишет "Коммерсантъ". В опросе приняли участие 22 старших экономиста из международных структур (в том числе МВФ), инвестиционных банков, транснациональных корпораций и групп перестрахования. 45% респондентов считают глобальную рецессию в наступившем году "скорее вероятной", а 18% - "крайне вероятной" (доля последней оценки выросла более чем вдвое по сравнению с предыдущим опросом в сентябре). 32% считают рецессию "крайне маловероятной" или "маловероятной" - что также в два раза выше, чем в сентябрьском опросе. Изменение экспертных оценок в ВЭФ объясняют ухудшением ожиданий. Среди отмеченных экспертами позитивных факторов - прочность балансов домашних хозяйств, уже пройденный пик инфляции и устойчивость рынков труда.

В условиях сложной макроэкономической ситуации, инфляции, роста ключевых ставок, ситуации на Украине и других негативных событий 2022 года в мире снижается экономический оптимизм и растет поляризация, также пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на выводы авторов ежегодного исследования Edelman Trust Barometer — доклад в этом году назывался "Исследуя поляризованный мир".

Лишь 40% опрошенных в рамках исследования Edelman Trust Barometer 2023 ожидают, что в ближайшие пять лет они и их семьи станут жить лучше. Это существенное снижение в сравнении с прошлым годом — тогда такой экономический оптимизм продемонстрировали 50% опрошенных.

Снижение экономического оптимизма продемонстрировали граждане подавляющего большинства стран.