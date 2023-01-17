Годом облигаций может стать 2023 год

17 января. FINMARKET.RU - Российские эмитенты лишились в 2022 году привычной возможности привлекать западное финансирование - теперь жедолжен заместить емкость утраченного внешнего рынка облигаций за счет внутренних ресурсов. Такие планы на 2023 год ставит себе Мосбиржа. Отчасти именно поэтому 2023 год может стать годом облигаций, уверены опрошенные "Ведомостями" аналитики.

сейчас очень актуальны, отметил аналитик УК "Альфа-капитал" Юлия Мельникова: при сопоставимых рисках доходности по ним выше, чем по вкладам, нет рисков заморозки активов и невыплат из-за инфраструктурных проблем и, наконец, на фоне ожидания снижения ключевой ставки стоимость бумаг может расти. Поэтому инвестор сможет заработать как на купонных платежах, так и на росте цен облигаций, объяснила эксперт. 2023 год может стать годом облигаций, а акции будут интересными во второй половине года, по мере смягчения денежно-кредитной политики, согласен управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий.