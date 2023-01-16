Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за 2022 год.

В 2022 годуроссийских банков традиционно возглавил Сбер, по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности он почти в два раза опередил своих ближайших преследователей - ВТБ и банк ФК "Открытие", расположившихся на втором и третьем местах в медиарейтингах. В пятерку лидеров также вошли Газпромбанк и Промсвязьбанк.

В 2022 году ключевые события в банковском секторе были связаны с санкционными ограничениями, введенными Западом в отношении российский банков и финансового менеджмента России на фоне специальной военной операции (СВО).

В марте Сбер объявил о решении уйти с европейского рынка. Дочерниегруппы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. Вместе с тем Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил о рисках банкротства Sberbank Europe AG из-за проблем с ликвидностью на фоне санкций.

Также большой резонанс в СМИ имели комментарии пресс-службы Сбербанка в связи с решением Visa и Mastercard об ограничении работы на территории России. Банк заявил об отсутствии рисков для российских граждан - уход не повлиял на работу карт внутри страны.

В июле Сбер запустил программу рефинансирования ипотечных кредитов, взятых клиентами с 1 марта по конец мая по повышенной ставке от 13,9%. Таким снижением ставки можно было воспользоваться один раз до 15 октября.

Большой отклик в медиа имели выступления главы Сбера Германа Грефа на различных форумах и мероприятиях. В частности, в СМИ активно цитировались его выступления в рамках делового завтрака на ПМЭФ, во время Гайдаровского форума, на конференциях Artificial Intelligence Journey и Finnopolis.

ВТБ в марте сообщил о рекордном спросе на новые цифровые карты российской платежной системы "Мир", количество оформляемых карт выросло в пять раз.

Другим заметным событием в медиаполе ВТБ стало решение банка о значительном повышении процентной ставки по сберегательным продуктам. В феврале ставки по рублевым вкладам и счетам достигли 21% годовых. За три дня банку удалось привлечь на накопительные счета около 900 млрд рублей.

По итогам 8 месяцев 2022 года ВТБ проанализировал состояние российского ипотечного рынка. По оценке банка, выдачи ипотеки в России превысили 2,6 трлн рублей - это ниже, чем в прошлом году, но при этом значительно выше результатов 2019-2020 годов. Спрос на базовые программы российских банков превысил госпрограммы.

Знаковым событием для банковского сектора стала покупка ВТБ банка ФК "Открытие", соответствующая сделка была заключена с Центробанком в декабре, сумма её составила 340 млрд рублей. В СМИ также сообщалось, что контракт главы "Открытия" Михаила Задорнова истек 31 декабря, а на должность председателя правления выдвинут Михаил Алексеев. Банк России в свою очередь назвал сделку успешной, оценив ее в 0,6 капитала банка.

Также в марте российскими СМИ активно обсуждалось решение банка ФК "Открытие" о возобновлении льготного кредитования предпринимателей по ставке 8,5% годовых. Для участия в программе заемщик должен быть включен в Единый реестр субъектов МСП и быть резидентом РФ.

В июне банк ФК "Открытие" объявил о введении летней скидки по льготной ипотеке. Клиенты банка при быстром выходе на сделку по ипотеке смогли воспользоваться дополнительной скидкой в размере 0,2 процентных пункта к действовавшим ставкам.

Название Упоминания в СМИ, 2022 Упоминания в СМИ, 2021 Изменение, % 1 Сбербанк 653 216 653 783 -0,1 2 ВТБ 356 386 332 399 7,2 3 ФК Открытие 171 711 143 025 20,1 4 Газпромбанк 133722 95 507 40,0 5 Промсвязьбанк 111 422 73 540 51,5 6 Россельхозбанк 111 027 111 305 -0,2 7 Тинькофф Банк 102 128 79 231 28,9 8 Альфа-Банк 99 565 79 860 24,7 9 Совкомбанк 72 682 44 502 63,3 10 Московский Кредитный Банк 41 970 35 564 18,0 11 Росбанк 38 635 30 337 27,4 12 Новикомбанк 36 638 11 943 206,8 13 Райффайзенбанк 33 689 52 152 -35,4 14 МТС Банк 30 488 21 510 41,7 15 Банк УРАЛСИБ 29 187 30 613 -4,7 16 Почта банк 28 289 29 330 -3,5 17 Банк ДОМ.РФ 25 433 28 424 -10,5 18 Банк ЗЕНИТ 22 717 15 337 48,1 19 Росгосстрах Банк 21 080 34 838 -39,5 20 ХКФ Банк 15 915 12 105 31,5 21 Банк Санкт-Петербург 15 044 21 306 -29,4 22 РНКБ Банк 14 974 12 353 21,2 23 АБ "Россия" 14 174 10 423 36,0 24 Банк Русский Стандарт 13 545 15 151 -10,6 25 Ак Барс Банк 11 683 12 527 -6,7 26 УБРиР 11 209 10 905 2,8 27 Абсолют Банк 10 333 10 044 2,9 28 Примсоцбанк 10 034 6 351 58,0 29 Ренессанс Кредит 9 485 8 456 53,0 30 Банк ТРАСТ 9 189 14 080 -34,7 31 Банк Левобережный 8 771 7 699 13,9 32 МСП Банк 8 290 13 982 -40,7 33 ОТП Банк 8 258 11 537 -28,4 34 ЮниКредит Банк 7 336 6 243 17,5 35 Азиатско-Тихоокеанский Банк 7 277 6 001 21,3 36 Банк Синара 7 137 12 439 -42,6 37 ТКБ Банк 6 846 4 296 59,4 38 ВБРР 6 692 3 636 84,0 39 Ситибанк 6 292 5 147 22,2 40 Экспобанк 6 292 4 491 40,1 41 КБ "Центр-инвест" 5 997 5 516 8,7 42 Генбанк 5 308 2 265 134,3 43 СМП Банк 4 852 3 818 27,1 44 Алмазэргиэнбанк 4 755 5 283 -10,0 45 МИнБанк 4 060 5 651 -28,2 46 "Локо-Банк 4 021 3 949 1,8 47 ББР Банк 3 586 855 319,4 48 Банк "Кубань Кредит" 3 180 3 656 -13,0 49 АКБ "Металлинвестбанк" 2 938 2 569 14,4 50 Севергазбанк 2 813 2 496 12,7

Название Индекс заметности, 2022 Индекс заметности, 2021 Изменение, % 1 Сбербанк 95 557 936 119 710 032 -20,2 2 ВТБ 48 226 124 60 461 152 -20,2 3 ФК "Открытие" 24 106 808 21 952 614 9,8 4 Промсвязьбанк 15 545 861 12 890 957 20,6 5 Газпромбанк 13 524 912 10 551 683 28,2 6 Тинькофф Банк 13 037 445 11 927 774 9,3 7 Россельхозбанк 12 915 987 13 942 347 -7,4 8 Альфа-Банк 11 658 708 11 437 686 1,9 9 Совкомбанк 7 113 117 6 321 217 12,5 10 Росбанк 4 980 343 3 338 514 49,2 11 Банк УРАЛСИБ 4 431 348 4 900 055 -9,6 12 Банк ДОМ.РФ 3 925 957 5 782 498 -32,1 13 Московский кредитный банк 3 829 200 4 231 043 -9,5 14 Райффайзенбанк 3 733 969 7 010 699 -46,7 15 РНКБ Банк 3 652 611 1 924 727 89,8 16 Росгосстрахбанк 2 739 608 1 894 778 44,6 17 Банк ТРАСТ 2 571 214 4 205 394 -38,9 18 Банк Санкт-Петербург 2 424 395 4 512 786 -46,3 19 Новикомбанк 2 213 271 1 484 580 49,1 20 МТС Банк 1 908 927 2 806 113 -32,0 21 Почта банк 1 908 927 2 806 113 -32,0 22 ХКФ Банк 1 711 235 1 694 508 1,0 23 Банк Русский Стандарт 1 648 874 3 100 949 -46,8 24 Ак Барс Банк 1 566 316 2 897 855 -45,9 25 АБ "Россия" 1 515 300 1 058 783 43,1 26 Банк ЗЕНИТ 1 349 067 1 792 698 -24,7 27 УБРиР 1 271 814 1 521 917 -16,4 28 МСП Банк 1 180 514 2 234 645 -47,2 29 Ситибанк 1 069 811 817 355 30,9 30 КБ "Центр-инвест" 997 878 971 682 2,7 31 Экспобанк" 857 097 905 669 -5,4 32 Абсолют Банк 856 104 1 353 594 -36,8 33 Азиатско-Тихоокеанский Банк 779 965 1 367 143 -42,9 34 ЮниКредит Банк 732 035 488 563 49,8 35 МИнБанк 636 119 679 123 -6,3 36 Ренессанс Кредит 653 629 1 010 038 -38,3 37 ТКБ Банк 595 069 304 324 95,5 38 ВБРР 491 414 391 195 25,6 39 Банк Синара 490 392 1 367 053 -64,1 40 СМП Банк 487 172 509 593 -4,4 41 ОТП Банк 466 064 735 575 -36,6 42 Примсоцбанк 396 540 835 721 -52,6 43 Банк "Кубань Кредит" 365 360 642 710 -43,2 44 РН Банк 352 738 238 507 47,9 45 Банк Левобережный 329 103 517 519 -36,4 46 Генбанк 306 881 169 631 80,9 47 Росэксимбанк 296 778 552 441 -46,3 48 Алмазэргиэнбанк 275 500 531 129 -48,1 49 "Локо-Банк" 229 712 315 577 -27,2 50 Челиндбанк 222 963 280 913 -20,6

Название Охват аудитории, 2022 Охват аудитории, 2021 Изменение, % 1 Сбербанк 455 579 249 468 802 191 -2,8 2 ВТБ 493 014 743 479 129 245 2,9 3 ФК "Открытие" 374 84 2313 212 279 450 76,6 4 Газпромбанк 358 157 734 264 569 012 35,4 5 Промсвязьбанк 335 332 351 237 040 933 41,5 6 Альфа-банк 315 403 204 247 451 903 27,5 7 Россельхозбанк 314 288 489 222 215 389 41,4 8 Совкомбанк 311 789 431 126 682 031 146,1 9 Тинькофф Банк 302 625 820 265 246 225 14,1 10 Новикомбанк 253 798 347 60 309 823 320,8 11 Московский кредитный банк 243 132 222 154 710 767 57,2 12 Росбанк 239 091 166 157 209 008 52,1 13 Райффайзенбанк 219 569 849 146 404 461 50,0 14 Почта банк 211 149 702 198 677 377 6,3 15 АБ "Россия 208 012 622 230 915 706 -9,9 16 Ситибанк 187 054 449 76 910 190 143,2 17 ЮниКредит Банк 182 742 420 65 360 495 179,6 18 МТС Банк 161 957 559 124 782 280 29,8 19 Банк ЗЕНИТ 40 169 512 33 188 738 21,0 20 РНКБ Банк 134 143 061 73 853 265 81,6 21 ОТП Банк 123 193 616 59 299 916 107,7 22 ХКФ Банк 110 023 654 130 562 949 -15,7 23 Генбанк 109 948 553 26 031 359 322,4 24 Банк ДОМ.РФ 109 752 160 139 463 463 -21,3 25 Банк ТРАСТ 108 985 087 108 293 246 0,6 26 Абсолютбанк 106 893 292 65 645 651 62,8 27 Банк УРАЛСИБ 106 363 806 85 210 050 24,8 28 ТКБ Банк 104 290 303 48 332 378 115,8 29 Ак Барс Банк 99 255 777 92 480 402 7,3 30 Росгосстрахбанк 98 319 844 66 734 636 47,3 31 Банк Русский Стандарт 97 824 704 129 883 057 -24,7 32 ВБРР 97 235 821 40 235 513 141,7 33 СМП Банк 95 918 524 45 308 689 111,7 34 Банк Санкт-Петербург 95 521 346 74 311 360 28,5 35 УБРиР 91 100 009 64 766 063 40,7 36 МСП Банк 88 326 068 93 266 167 -5,3 37 Ренессанс Кредит 85 733 562 74 268 158 15,4 38 Экспобанк 81 328 234 42 026 508 93,5 39 Deutsche Bank 89 633 964 43 401 293 85,8 40 Примсоцбанк 77 522 768 49 847 927 55,5 41 Креди Агриколь КИБ 76 744 090 22 446 913 241,9 42 МИнБанк 75 843 004 64 745 645 17,1 43 Банк Синара 69 707 247 97 472 321 -28,5 44 Банк Интеза 68 176 432 118 270 402 -42,4 45 Инвестторгбанк 65 443 623 21 778 431 200,5 46 Азиатско-Тихоокеанский Банк 63 322 972 58 874 831 7,6 47 Банк "Возрождение" 56 289 505 26 943 913 108,9 48 КБ Восточный 55 965 678 94 154 842 -40,6 49 РН Банк 55 057 867 15 955 822 245,1 50 Сетелем Банк 54 194 439 28 894 246 87,6

В заключение представляем дополнительные статистические данные за декабрь 2022 года

Название Упоминания в СМИ, декабрь Упоминания в СМИ, ноябрь Изменение, % 1 Сбербанк 48 249 53 262 -9,4 2 ВТБ 28 815 25 185 14,4 3 ФК Открытие 15 691 11 889 32,0 4 Газпромбанк 10 272 8 178 25,6 5 Россельхозбанк 10 018 10 714 -6,5 6 Тинькофф Банк 8 669 9 074 -4,5 7 Альфа-Банк 6 799 5 502 23,6 8 Промсвязьбанк 6 554 5 956 10,0 9 Росбанк 4 572 2 072 120,7 10 Совкомбанк 4 356 4 131 5,4 11 МТС Банк 3 496 3 101 12,7 12 Московский Кредитный Банк 2 925 2 599 12,5 13 Банк УРАЛСИБ 2 873 2 315 24,1 14 Росгосстрах Банк 2 677 2 241 19,5 15 Почта банк 2 398 2 029 18,2 16 ВБРР 2 211 554 299,1 17 Банк ЗЕНИТ 2 029 1 423 42,6 18 Банк ДОМ.РФ 1 886 1 898 -0,6 19 Банк ТРАСТ 1 552 861 80,3 20 Ренессанс Кредит 1 510 526 187,1 21 Райффайзенбанк 1 469 1 379 6,5 22 Примсоцбанк 1 329 1 617 -17,8 23 ОТП Банк 1 139 553 106,0 24 Банк Русский Стандарт 1 121 728 54,0 25 РНКБ Банк 1 121 1 106 1,4 26 Банк Санкт-Петербург 1 093 852 28,3 27 ХКФ Банк 1 065 1 237 -13,9 28 ББР Банк 1 013 511 98,2 29 Новикомбанк 1 008 1 075 -6,2 30 Ак Барс Банк 947 760 24,6 31 ЮниКредит Банк 844 446 89,2 32 Абсолют Банк 830 506 64,0 33 Банк Левобережный 724 877 -17,4 34 УБРиР 688 1 011 -31,9 35 Банк Синара 620 711 -12,8 36 МСП-Банк 595 438 35,8 37 КБ "Центр-инвест" 515 632 -18,5 38 Азиатско-Тихоокеанский Банк 503 494 1,8 39 "Локо-Банк" 413 140 195,0 40 Экспобанк 408 554 -26,4 41 Банк "Кубань Кредит" 403 248 62,5 42 Ситибанк 398 378 5,3 43 Росэксимбанк 395 152 159,9 44 СМП Банк 393 354 11,0 45 Алмазэргиэнбанк 385 444 -13,3 46 Кредит Европа Банк 306 66 363,6 47 ТКБ банк 282 573 -50,8 48 Сетелем Банк 268 158 69,6 49 РН Банк 246 409 -39,9 50 АБ "Россия" 240 318 -24,5

Название Индекс заметности, декабрь Индекс заметности, ноябрь Изменение, % 1 Сбербанк 7 390 812 8 261 987 -10,5 2 ВТБ 4 296 197 3 058 857 40,5 3 ФК "Открытие" 2 720 7497 1 652 930 64,6 4 Россельхозбанк 1 294 067 1 380 247 -6,2 5 Промсвязьбанк 1 143 260 1 011 680 13,0 6 Тинькофф Банк 970 753 1 592 862 -39,1 7 Альфа-Банк 957 502 646 759 48,0 8 Росбанк 865 445 208 882 314,3 9 Газпромбанк 774 027 680 711 13,7 10 Банк ТРАСТ 456 450 217 522 109,8 11 Банк УРАЛСИБ 440 352 374 416 17,6 12 Совкомбанк 431 709 339 582 27,1 13 РНКБ Банк 352 566 354 722 -0,6 14 Банк ДОМ.РФ 351 888 307 905 14,3 15 Московский Кредитный Банк 287 504 200 492 43,4 16 Росгосстрахбанк 246 659 310 011 -20,4 17 ВБРР 228 707 26 578 760,5 18 МТС Банк 173 949 102 838 69,1 19 Почта Банк 165 837 140 248 18,2 20 Банк Санкт-Петербург 150 763 128 213 17,6 21 Райффайзенбанк 150 505 163 735 -8,1 22 Ак Барс Банк 144 298 126 662 13,9 23 Банк Русский Стандарт 143 871 114 956 25,2 24 СМП Банк 140 008 16 148 767,0 25 МСП Банк 123 344 63 008 95,8 26 Новикомбанк 117 304 99 552 17,8 27 Банк ЗЕНИТ 101 876 87 960 15,8 28 ЮниКредит Банк 96 105 68 201 40,9 29 Абсолют Банк 89 117 43 860 103,2 30 КБ "Центр-инвест" 81 046 53 968 50,2 31 Ситибанк" 76 436 66 289 15,3 32 УБРиР 64 457 94 457 -32,1 33 ХКФ Банк 61 676 44 306 39,2 34 Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 429 54 481 -1,9 35 Примсоцбанк 48 161 30 519 57,8 36 РН Банк 42 575 218 138 -80,5 37 Росэксимбанк 40 684 13 058 211,6 38 АБ "Россия" 36 803 40 735 -9,7 39 Ренессанс Кредит 33 670 51 864 -35,1 40 БКС Банк 31 401 56 987 -44,9 41 Банк Синара 27 339 17 106 59,8 42 Экспобанк 26 011 25 133 3,5 43 Алмазэргиэнбанк 25 640 17 786 44,2 44 Мособлбанк 25 269 7 057 258,1 45 Банк Левобережный 24 162 28 157 -14,2 46 ТКБ Банк 24 116 21 251 13,5 47 ОТП Банк 24 016 21 814 10,1 48 Сургутнефтегазбанк 22 628 1 311 1626,0 49 Москоммерцбанк 22 561 77 29200,0 50 Банк "Кубань Кредит" 22 544 40 400 -44,2

Название Охват аудитории, декабрь Охват аудитории, ноябрь Изменение, % 1 Сбербанк 269 813 930 288 798 983 -6,6 2 ВТБ 237 219 480 277 424 900 -14,5 3 Росбанк 157 190 711 56 016 679 180,6 4 Тинькофф Банк 156 546 721 153 150 567 2,2 5 ФК "Открытие" 149 959 690 154 688 088 -3,1 6 Газпромбанк 135 348 865 133 549 426 1,3 7 Россельхозбанк 127 378 547 116 015 871 9,8 8 Промсвязьбанк 110 362 484 103 526 409 6,6 9 Альфа-Банк 103 892 416 110 637 773 -6,1 10 Почта банк 96 552 025 51 046 204 89,1 11 Московский Кредитный Банк 95 323 464 61 816 394 54,2 12 МТС Банк 81 653 777 35 396 813 130,7 13 ВБРР 81 349 697 10 667 154 662,6 14 Совкомбанк 69 243 271 80 208 483 -13,7 15 Банк ЗЕНИТ 68 629 767 48 144 074 42,6 16 ЮниКредит Банк 61 983 156 42 992 089 44,2 17 Райффайзенбанк 58 526 206 56 310 248 3,9 18 Банк ДОМ.РФ 54 414 334 40 024 253 36,0 19 Банк Русский Стандарт 51 188 279 35 045 381 46,1 20 Банк ТРАСТ 49 421 963 34 532 731 43,1 21 Абсолют Банк 43 067 609 25 997 576 65,7 22 Новикомбанк 40 772 459 40 108 313 1,7 23 Росгосстрах Банк 39 715 229 37 521 422 5,8 24 Примсоцбанк 36 212 824 13 345 864 171,3 25 АБ "Россия" 34 720 116 41 450 134 -16,2 26 Банк Санкт-Петербург 32 721 499 25 198 269 29,9 27 ХКФ Банк 31 432 232 35 672 682 -11,9 28 Банк Синара 28 677 856 12 071 199 137,6 29 РНКБ Банк 28 654 959 40 695 2498 -79,7 30 Банк УРАЛСИБ 28 228 602 39 783 724 -29,0 31 СМП Банк 26 559 262 9 991 238 1658 32 Азиатско-Тихоокеанский Банк 26 001 177 9 988 529 160,3 33 Росэксимбанк 24 617 471 2 462 305 899,8 34 Ситибанк 21 213 708 29 205 060 -27,4 35 МСП Банк 20 282 125 39 951 170 -38,4 36 Мособлбанк 20 128 975 3 342 972 502,1 37 УБРиР 19 045 944 25 381 065 -25,0 38 Экспобанк 18 241 787 11 912 296 53,1 39 Банк "Возрождение" 17 863 749 1 327 580 1245,6 40 Ак Барс Банк 17 385 422 19 922 995 -12,7 41 Ренессанс Кредит 17 266 149 31 200 720 -44,7 42 ТКБ Банк 14 946 789 8 076 503 85,1 43 РН Банк 14 381 724 36 085 865 -60,1 44 Кредит Европа Банк 11 955 601 2 930 110 308,0/td> 45 БКС Банк 11 586 759 12 218 273 -5,2 46 ОТП Банк 10 986 050 22 179 523 -50,5 47 Русфинансбанк 9 581 814 26 769 658 -64,2 48 Bank of China 9 581 366 9 281 664 2,3 49 КБ Восточный 9 277 933 3 125 798 196,8 50 Банк "Кубань Кредит" 8 950 815 3 654 615 144,9

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Главные темы публикаций за декабрь:

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