Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за 2022 год.
В 2022 году рейтинг
российских банков традиционно возглавил Сбер, по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности он почти в два раза опередил своих ближайших преследователей - ВТБ и банк ФК "Открытие", расположившихся на втором и третьем местах в медиарейтингах. В пятерку лидеров также вошли Газпромбанк и Промсвязьбанк.
В 2022 году ключевые события в банковском секторе были связаны с санкционными ограничениями, введенными Западом в отношении российский банков и финансового менеджмента России на фоне специальной военной операции (СВО).
В марте Сбер объявил о решении уйти с европейского рынка. Дочерние банки
группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. Вместе с тем Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил о рисках банкротства Sberbank Europe AG из-за проблем с ликвидностью на фоне санкций.
Также большой резонанс в СМИ имели комментарии пресс-службы Сбербанка в связи с решением Visa и Mastercard об ограничении работы на территории России. Банк заявил об отсутствии рисков для российских граждан - уход не повлиял на работу карт внутри страны.
В июле Сбер запустил программу рефинансирования ипотечных кредитов, взятых клиентами с 1 марта по конец мая по повышенной ставке от 13,9%. Таким снижением ставки можно было воспользоваться один раз до 15 октября.
Большой отклик в медиа имели выступления главы Сбера Германа Грефа на различных форумах и мероприятиях. В частности, в СМИ активно цитировались его выступления в рамках делового завтрака на ПМЭФ, во время Гайдаровского форума, на конференциях Artificial Intelligence Journey и Finnopolis.
ВТБ в марте сообщил о рекордном спросе на новые цифровые карты российской платежной системы "Мир", количество оформляемых карт выросло в пять раз.
Другим заметным событием в медиаполе ВТБ стало решение банка о значительном повышении процентной ставки по сберегательным продуктам. В феврале ставки по рублевым вкладам и счетам достигли 21% годовых. За три дня банку удалось привлечь на накопительные счета около 900 млрд рублей.
По итогам 8 месяцев 2022 года ВТБ проанализировал состояние российского ипотечного рынка. По оценке банка, выдачи ипотеки в России превысили 2,6 трлн рублей - это ниже, чем в прошлом году, но при этом значительно выше результатов 2019-2020 годов. Спрос на базовые программы российских банков превысил госпрограммы.
Знаковым событием для банковского сектора стала покупка ВТБ банка ФК "Открытие", соответствующая сделка была заключена с Центробанком в декабре, сумма её составила 340 млрд рублей. В СМИ также сообщалось, что контракт главы "Открытия" Михаила Задорнова истек 31 декабря, а на должность председателя правления выдвинут Михаил Алексеев. Банк России в свою очередь назвал сделку успешной, оценив ее в 0,6 капитала банка.
Также в марте российскими СМИ активно обсуждалось решение банка ФК "Открытие" о возобновлении льготного кредитования предпринимателей по ставке 8,5% годовых. Для участия в программе заемщик должен быть включен в Единый реестр субъектов МСП и быть резидентом РФ.
В июне банк ФК "Открытие" объявил о введении летней скидки по льготной ипотеке. Клиенты банка при быстром выходе на сделку по ипотеке смогли воспользоваться дополнительной скидкой в размере 0,2 процентных пункта к действовавшим ставкам.
|
|Название
|Упоминания в СМИ, 2022
|Упоминания в СМИ, 2021
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|653 216
|653 783
|-0,1
|2
|ВТБ
|356 386
|332 399
|7,2
|3
|ФК Открытие
|171 711
|143 025
|20,1
|4
|Газпромбанк
|133722
|95 507
|40,0
|5
|Промсвязьбанк
|111 422
|73 540
|51,5
|6
|Россельхозбанк
|111 027
|111 305
|-0,2
|7
|Тинькофф Банк
|102 128
|79 231
|28,9
|8
|Альфа-Банк
|99 565
|79 860
|24,7
|9
|Совкомбанк
|72 682
|44 502
|63,3
|10
|Московский Кредитный Банк
|41 970
|35 564
|18,0
|11
|Росбанк
|38 635
|30 337
|27,4
|12
|Новикомбанк
|36 638
|11 943
|206,8
|13
|Райффайзенбанк
|33 689
|52 152
|-35,4
|14
|МТС Банк
|30 488
|21 510
|41,7
|15
|Банк УРАЛСИБ
|29 187
|30 613
|-4,7
|16
|Почта банк
|28 289
|29 330
|-3,5
|17
|Банк ДОМ.РФ
|25 433
|28 424
|-10,5
|18
|Банк ЗЕНИТ
|22 717
|15 337
|48,1
|19
|Росгосстрах Банк
|21 080
|34 838
|-39,5
|20
|ХКФ Банк
|15 915
|12 105
|31,5
|21
|Банк Санкт-Петербург
|15 044
|21 306
|-29,4
|22
|РНКБ Банк
|14 974
|12 353
|21,2
|23
|АБ "Россия"
|14 174
|10 423
|36,0
|24
|Банк Русский Стандарт
|13 545
|15 151
|-10,6
|25
|Ак Барс Банк
|11 683
|12 527
|-6,7
|26
|УБРиР
|11 209
|10 905
|2,8
|27
|Абсолют Банк
|10 333
|10 044
|2,9
|28
|Примсоцбанк
|10 034
|6 351
|58,0
|29
|Ренессанс Кредит
|9 485
|8 456
|53,0
|30
|Банк ТРАСТ
|9 189
|14 080
|-34,7
|31
|Банк Левобережный
|8 771
|7 699
|13,9
|32
|МСП Банк
|8 290
|13 982
|-40,7
|33
|ОТП Банк
|8 258
|11 537
|-28,4
|34
|ЮниКредит Банк
|7 336
|6 243
|17,5
|35
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|7 277
|6 001
|21,3
|36
|Банк Синара
|7 137
|12 439
|-42,6
|37
|ТКБ Банк
|6 846
|4 296
|59,4
|38
|ВБРР
|6 692
|3 636
|84,0
|39
|Ситибанк
|6 292
|5 147
|22,2
|40
|Экспобанк
|6 292
|4 491
|40,1
|41
|КБ "Центр-инвест"
|5 997
|5 516
|8,7
|42
|Генбанк
|5 308
|2 265
|134,3
|43
|СМП Банк
|4 852
|3 818
|27,1
|44
|Алмазэргиэнбанк
|4 755
|5 283
|-10,0
|45
|МИнБанк
|4 060
|5 651
|-28,2
|46
|"Локо-Банк
|4 021
|3 949
|1,8
|47
|ББР Банк
|3 586
|855
|319,4
|48
|Банк "Кубань Кредит"
|3 180
|3 656
|-13,0
|49
|АКБ "Металлинвестбанк"
|2 938
|2 569
|14,4
|50
|Севергазбанк
|2 813
|2 496
|12,7
|
|Название
|Индекс заметности, 2022
|Индекс заметности, 2021
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|95 557 936
|119 710 032
|-20,2
|2
|ВТБ
|48 226 124
|60 461 152
|-20,2
|3
|ФК "Открытие"
|24 106 808
|21 952 614
|9,8
|4
|Промсвязьбанк
|15 545 861
|12 890 957
|20,6
|5
|Газпромбанк
|13 524 912
|10 551 683
|28,2
|6
|Тинькофф Банк
|13 037 445
|11 927 774
|9,3
|7
|Россельхозбанк
|12 915 987
|13 942 347
|-7,4
|8
|Альфа-Банк
|11 658 708
|11 437 686
|1,9
|9
|Совкомбанк
|7 113 117
|6 321 217
|12,5
|10
|Росбанк
|4 980 343
|3 338 514
|49,2
|11
|Банк УРАЛСИБ
|4 431 348
|4 900 055
|-9,6
|12
|Банк ДОМ.РФ
|3 925 957
|5 782 498
|-32,1
|13
|Московский кредитный банк
|3 829 200
|4 231 043
|-9,5
|14
|Райффайзенбанк
|3 733 969
|7 010 699
|-46,7
|15
|РНКБ Банк
|3 652 611
|1 924 727
|89,8
|16
|Росгосстрахбанк
|2 739 608
|1 894 778
|44,6
|17
|Банк ТРАСТ
|2 571 214
|4 205 394
|-38,9
|18
|Банк Санкт-Петербург
|2 424 395
|4 512 786
|-46,3
|19
|Новикомбанк
|2 213 271
|1 484 580
|49,1
|20
|МТС Банк
|1 908 927
|2 806 113
|-32,0
|21
|Почта банк
|1 908 927
|2 806 113
|-32,0
|22
|ХКФ Банк
|1 711 235
|1 694 508
|1,0
|23
|Банк Русский Стандарт
|1 648 874
|3 100 949
|-46,8
|24
|Ак Барс Банк
|1 566 316
|2 897 855
|-45,9
|25
|АБ "Россия"
|1 515 300
|1 058 783
|43,1
|26
|Банк ЗЕНИТ
|1 349 067
|1 792 698
|-24,7
|27
|УБРиР
|1 271 814
|1 521 917
|-16,4
|28
|МСП Банк
|1 180 514
|2 234 645
|-47,2
|29
|Ситибанк
|1 069 811
|817 355
|30,9
|30
|КБ "Центр-инвест"
|997 878
|971 682
|2,7
|31
|Экспобанк"
|857 097
|905 669
|-5,4
|32
|Абсолют Банк
|856 104
|1 353 594
|-36,8
|33
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|779 965
|1 367 143
|-42,9
|34
|ЮниКредит Банк
|732 035
|488 563
|49,8
|35
|МИнБанк
|636 119
|679 123
|-6,3
|36
|Ренессанс Кредит
|653 629
|1 010 038
|-38,3
|37
|ТКБ Банк
|595 069
|304 324
|95,5
|38
|ВБРР
|491 414
|391 195
|25,6
|39
|Банк Синара
|490 392
|1 367 053
|-64,1
|40
|СМП Банк
|487 172
|509 593
|-4,4
|41
|ОТП Банк
|466 064
|735 575
|-36,6
|42
|Примсоцбанк
|396 540
|835 721
|-52,6
|43
|Банк "Кубань Кредит"
|365 360
|642 710
|-43,2
|44
|РН Банк
|352 738
|238 507
|47,9
|45
|Банк Левобережный
|329 103
|517 519
|-36,4
|46
|Генбанк
|306 881
|169 631
|80,9
|47
|Росэксимбанк
|296 778
|552 441
|-46,3
|48
|Алмазэргиэнбанк
|275 500
|531 129
|-48,1
|49
|"Локо-Банк"
|229 712
|315 577
|-27,2
|50
|Челиндбанк
|222 963
|280 913
|-20,6
|
|Название
|Охват аудитории, 2022
|Охват аудитории, 2021
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|455 579 249
|468 802 191
|-2,8
|2
|ВТБ
|493 014 743
|479 129 245
|2,9
|3
|ФК "Открытие"
|374 84 2313
|212 279 450
|76,6
|4
|Газпромбанк
|358 157 734
|264 569 012
|35,4
|5
|Промсвязьбанк
|335 332 351
|237 040 933
|41,5
|6
|Альфа-банк
|315 403 204
|247 451 903
|27,5
|7
|Россельхозбанк
|314 288 489
|222 215 389
|41,4
|8
|Совкомбанк
|311 789 431
|126 682 031
|146,1
|9
|Тинькофф Банк
|302 625 820
|265 246 225
|14,1
|10
|Новикомбанк
|253 798 347
|60 309 823
|320,8
|11
|Московский кредитный банк
|243 132 222
|154 710 767
|57,2
|12
|Росбанк
|239 091 166
|157 209 008
|52,1
|13
|Райффайзенбанк
|219 569 849
|146 404 461
|50,0
|14
|Почта банк
|211 149 702
|198 677 377
|6,3
|15
|АБ "Россия
|208 012 622
|230 915 706
|-9,9
|16
|Ситибанк
|187 054 449
|76 910 190
|143,2
|17
|ЮниКредит Банк
|182 742 420
|65 360 495
|179,6
|18
|МТС Банк
|161 957 559
|124 782 280
|29,8
|19
|Банк ЗЕНИТ
|40 169 512
|33 188 738
|21,0
|20
|РНКБ Банк
|134 143 061
|73 853 265
|81,6
|21
|ОТП Банк
|123 193 616
|59 299 916
|107,7
|22
|ХКФ Банк
|110 023 654
|130 562 949
|-15,7
|23
|Генбанк
|109 948 553
|26 031 359
|322,4
|24
|Банк ДОМ.РФ
|109 752 160
|139 463 463
|-21,3
|25
|Банк ТРАСТ
|108 985 087
|108 293 246
|0,6
|26
|Абсолютбанк
|106 893 292
|65 645 651
|62,8
|27
|Банк УРАЛСИБ
|106 363 806
|85 210 050
|24,8
|28
|ТКБ Банк
|104 290 303
|48 332 378
|115,8
|29
|Ак Барс Банк
|99 255 777
|92 480 402
|7,3
|30
|Росгосстрахбанк
|98 319 844
|66 734 636
|47,3
|31
|Банк Русский Стандарт
|97 824 704
|129 883 057
|-24,7
|32
|ВБРР
|97 235 821
|40 235 513
|141,7
|33
|СМП Банк
|95 918 524
|45 308 689
|111,7
|34
|Банк Санкт-Петербург
|95 521 346
|74 311 360
|28,5
|35
|УБРиР
|91 100 009
|64 766 063
|40,7
|36
|МСП Банк
|88 326 068
|93 266 167
|-5,3
|37
|Ренессанс Кредит
|85 733 562
|74 268 158
|15,4
|38
|Экспобанк
|81 328 234
|42 026 508
|93,5
|39
|Deutsche Bank
|89 633 964
|43 401 293
|85,8
|40
|Примсоцбанк
|77 522 768
|49 847 927
|55,5
|41
|Креди Агриколь КИБ
|76 744 090
|22 446 913
|241,9
|42
|МИнБанк
|75 843 004
|64 745 645
|17,1
|43
|Банк Синара
|69 707 247
|97 472 321
|-28,5
|44
|Банк Интеза
|68 176 432
|118 270 402
|-42,4
|45
|Инвестторгбанк
|65 443 623
|21 778 431
|200,5
|46
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|63 322 972
|58 874 831
|7,6
|47
|Банк "Возрождение"
|56 289 505
|26 943 913
|108,9
|48
|КБ Восточный
|55 965 678
|94 154 842
|-40,6
|49
|РН Банк
|55 057 867
|15 955 822
|245,1
|50
|Сетелем Банк
|54 194 439
|28 894 246
|87,6
В заключение представляем дополнительные статистические данные за декабрь 2022 года
|
|Название
|Упоминания в СМИ, декабрь
|Упоминания в СМИ, ноябрь
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|48 249
|53 262
|-9,4
|2
|ВТБ
|28 815
|25 185
|14,4
|3
|ФК Открытие
|15 691
|11 889
|32,0
|4
|Газпромбанк
|10 272
|8 178
|25,6
|5
|Россельхозбанк
|10 018
|10 714
|-6,5
|6
|Тинькофф Банк
|8 669
|9 074
|-4,5
|7
|Альфа-Банк
|6 799
|5 502
|23,6
|8
|Промсвязьбанк
|6 554
|5 956
|10,0
|9
|Росбанк
|4 572
|2 072
|120,7
|10
|Совкомбанк
|4 356
|4 131
|5,4
|11
|МТС Банк
|3 496
|3 101
|12,7
|12
|Московский Кредитный Банк
|2 925
|2 599
|12,5
|13
|Банк УРАЛСИБ
|2 873
|2 315
|24,1
|14
|Росгосстрах Банк
|2 677
|2 241
|19,5
|15
|Почта банк
|2 398
|2 029
|18,2
|16
|ВБРР
|2 211
|554
|299,1
|17
|Банк ЗЕНИТ
|2 029
|1 423
|42,6
|18
|Банк ДОМ.РФ
|1 886
|1 898
|-0,6
|19
|Банк ТРАСТ
|1 552
|861
|80,3
|20
|Ренессанс Кредит
|1 510
|526
|187,1
|21
|Райффайзенбанк
|1 469
|1 379
|6,5
|22
|Примсоцбанк
|1 329
|1 617
|-17,8
|23
|ОТП Банк
|1 139
|553
|106,0
|24
|Банк Русский Стандарт
|1 121
|728
|54,0
|25
|РНКБ Банк
|1 121
|1 106
|1,4
|26
|Банк Санкт-Петербург
|1 093
|852
|28,3
|27
|ХКФ Банк
|1 065
|1 237
|-13,9
|28
|ББР Банк
|1 013
|511
|98,2
|29
|Новикомбанк
|1 008
|1 075
|-6,2
|30
|Ак Барс Банк
|947
|760
|24,6
|31
|ЮниКредит Банк
|844
|446
|89,2
|32
|Абсолют Банк
|830
|506
|64,0
|33
|Банк Левобережный
|724
|877
|-17,4
|34
|УБРиР
|688
|1 011
|-31,9
|35
|Банк Синара
|620
|711
|-12,8
|36
|МСП-Банк
|595
|438
|35,8
|37
|КБ "Центр-инвест"
|515
|632
|-18,5
|38
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|503
|494
|1,8
|39
|"Локо-Банк"
|413
|140
|195,0
|40
|Экспобанк
|408
|554
|-26,4
|41
|Банк "Кубань Кредит"
|403
|248
|62,5
|42
|Ситибанк
|398
|378
|5,3
|43
|Росэксимбанк
|395
|152
|159,9
|44
|СМП Банк
|393
|354
|11,0
|45
|Алмазэргиэнбанк
|385
|444
|-13,3
|46
|Кредит Европа Банк
|306
|66
|363,6
|47
|ТКБ банк
|282
|573
|-50,8
|48
|Сетелем Банк
|268
|158
|69,6
|49
|РН Банк
|246
|409
|-39,9
|50
|АБ "Россия"
|240
|318
|-24,5
|
|Название
|Индекс заметности, декабрь
|Индекс заметности, ноябрь
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|7 390 812
|8 261 987
|-10,5
|2
|ВТБ
|4 296 197
|3 058 857
|40,5
|3
|ФК "Открытие"
|2 720 7497
|1 652 930
|64,6
|4
|Россельхозбанк
|1 294 067
|1 380 247
|-6,2
|5
|Промсвязьбанк
|1 143 260
|1 011 680
|13,0
|6
|Тинькофф Банк
|970 753
|1 592 862
|-39,1
|7
|Альфа-Банк
|957 502
|646 759
|48,0
|8
|Росбанк
|865 445
|208 882
|314,3
|9
|Газпромбанк
|774 027
|680 711
|13,7
|10
|Банк ТРАСТ
|456 450
|217 522
|109,8
|11
|Банк УРАЛСИБ
|440 352
|374 416
|17,6
|12
|Совкомбанк
|431 709
|339 582
|27,1
|13
|РНКБ Банк
|352 566
|354 722
|-0,6
|14
|Банк ДОМ.РФ
|351 888
|307 905
|14,3
|15
|Московский Кредитный Банк
|287 504
|200 492
|43,4
|16
|Росгосстрахбанк
|246 659
|310 011
|-20,4
|17
|ВБРР
|228 707
|26 578
|760,5
|18
|МТС Банк
|173 949
|102 838
|69,1
|19
|Почта Банк
|165 837
|140 248
|18,2
|20
|Банк Санкт-Петербург
|150 763
|128 213
|17,6
|21
|Райффайзенбанк
|150 505
|163 735
|-8,1
|22
|Ак Барс Банк
|144 298
|126 662
|13,9
|23
|Банк Русский Стандарт
|143 871
|114 956
|25,2
|24
|СМП Банк
|140 008
|16 148
|767,0
|25
|МСП Банк
|123 344
|63 008
|95,8
|26
|Новикомбанк
|117 304
|99 552
|17,8
|27
|Банк ЗЕНИТ
|101 876
|87 960
|15,8
|28
|ЮниКредит Банк
|96 105
|68 201
|40,9
|29
|Абсолют Банк
|89 117
|43 860
|103,2
|30
|КБ "Центр-инвест"
|81 046
|53 968
|50,2
|31
|Ситибанк"
|76 436
|66 289
|15,3
|32
|УБРиР
|64 457
|94 457
|-32,1
|33
|ХКФ Банк
|61 676
|44 306
|39,2
|34
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|53 429
|54 481
|-1,9
|35
|Примсоцбанк
|48 161
|30 519
|57,8
|36
|РН Банк
|42 575
|218 138
|-80,5
|37
|Росэксимбанк
|40 684
|13 058
|211,6
|38
|АБ "Россия"
|36 803
|40 735
|-9,7
|39
|Ренессанс Кредит
|33 670
|51 864
|-35,1
|40
|БКС Банк
|31 401
|56 987
|-44,9
|41
|Банк Синара
|27 339
|17 106
|59,8
|42
|Экспобанк
|26 011
|25 133
|3,5
|43
|Алмазэргиэнбанк
|25 640
|17 786
|44,2
|44
|Мособлбанк
|25 269
|7 057
|258,1
|45
|Банк Левобережный
|24 162
|28 157
|-14,2
|46
|ТКБ Банк
|24 116
|21 251
|13,5
|47
|ОТП Банк
|24 016
|21 814
|10,1
|48
|Сургутнефтегазбанк
|22 628
|1 311
|1626,0
|49
|Москоммерцбанк
|22 561
|77
|29200,0
|50
|Банк "Кубань Кредит"
|22 544
|40 400
|-44,2
|
|Название
|Охват аудитории, декабрь
|Охват аудитории, ноябрь
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|269 813 930
|288 798 983
|-6,6
|2
|ВТБ
|237 219 480
|277 424 900
|-14,5
|3
|Росбанк
|157 190 711
|56 016 679
|180,6
|4
|Тинькофф Банк
|156 546 721
|153 150 567
|2,2
|5
|ФК "Открытие"
|149 959 690
|154 688 088
|-3,1
|6
|Газпромбанк
|135 348 865
|133 549 426
|1,3
|7
|Россельхозбанк
|127 378 547
|116 015 871
|9,8
|8
|Промсвязьбанк
|110 362 484
|103 526 409
|6,6
|9
|Альфа-Банк
|103 892 416
|110 637 773
|-6,1
|10
|Почта банк
|96 552 025
|51 046 204
|89,1
|11
|Московский Кредитный Банк
|95 323 464
|61 816 394
|54,2
|12
|МТС Банк
|81 653 777
|35 396 813
|130,7
|13
|ВБРР
|81 349 697
|10 667 154
|662,6
|14
|Совкомбанк
|69 243 271
|80 208 483
|-13,7
|15
|Банк ЗЕНИТ
|68 629 767
|48 144 074
|42,6
|16
|ЮниКредит Банк
|61 983 156
|42 992 089
|44,2
|17
|Райффайзенбанк
|58 526 206
|56 310 248
|3,9
|18
|Банк ДОМ.РФ
|54 414 334
|40 024 253
|36,0
|19
|Банк Русский Стандарт
|51 188 279
|35 045 381
|46,1
|20
|Банк ТРАСТ
|49 421 963
|34 532 731
|43,1
|21
|Абсолют Банк
|43 067 609
|25 997 576
|65,7
|22
|Новикомбанк
|40 772 459
|40 108 313
|1,7
|23
|Росгосстрах Банк
|39 715 229
|37 521 422
|5,8
|24
|Примсоцбанк
|36 212 824
|13 345 864
|171,3
|25
|АБ "Россия"
|34 720 116
|41 450 134
|-16,2
|26
|Банк Санкт-Петербург
|32 721 499
|25 198 269
|29,9
|27
|ХКФ Банк
|31 432 232
|35 672 682
|-11,9
|28
|Банк Синара
|28 677 856
|12 071 199
|137,6
|29
|РНКБ Банк
|28 654 959
|40 695 2498
|-79,7
|30
|Банк УРАЛСИБ
|28 228 602
|39 783 724
|-29,0
|31
|СМП Банк
|26 559 262
|9 991 238
|1658
|32
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|26 001 177
|9 988 529
|160,3
|33
|Росэксимбанк
|24 617 471
|2 462 305
|899,8
|34
|Ситибанк
|21 213 708
|29 205 060
|-27,4
|35
|МСП Банк
|20 282 125
|39 951 170
|-38,4
|36
|Мособлбанк
|20 128 975
|3 342 972
|502,1
|37
|УБРиР
|19 045 944
|25 381 065
|-25,0
|38
|Экспобанк
|18 241 787
|11 912 296
|53,1
|39
|Банк "Возрождение"
|17 863 749
|1 327 580
|1245,6
|40
|Ак Барс Банк
|17 385 422
|19 922 995
|-12,7
|41
|Ренессанс Кредит
|17 266 149
|31 200 720
|-44,7
|42
|ТКБ Банк
|14 946 789
|8 076 503
|85,1
|43
|РН Банк
|14 381 724
|36 085 865
|-60,1
|44
|Кредит Европа Банк
|11 955 601
|2 930 110
|308,0/td>
|45
|БКС Банк
|11 586 759
|12 218 273
|-5,2
|46
|ОТП Банк
|10 986 050
|22 179 523
|-50,5
|47
|Русфинансбанк
|9 581 814
|26 769 658
|-64,2
|48
|Bank of China
|9 581 366
|9 281 664
|2,3
|49
|КБ Восточный
|9 277 933
|3 125 798
|196,8
|50
|Банк "Кубань Кредит"
|8 950 815
|3 654 615
|144,9
Главные темы публикаций за декабрь:
- 1. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
- 2. В.Путин анонсировал изменения условий льготной и семейной ипотеки в России
- 3. Выступление Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров ЦБ
- 4. Банк России и ВТБ заключили договор о реализации ПАО Банк "ФК Открытие"
- 5. Правительство России продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июня 2024 года
- 6. Казахстанские банки получили разрешение на осуществление операций по картам "Мир"
- 7. ВТБ отразил крупнейшую DDOS-атаку из-за рубежа
- 8. Интервью первого зампреда правления Сбера Кирилла Царева агентству ТАСС
- 9. UnionPay ввела для россиян лимит на снятие наличных за рубежом
- 10. В работе приложений нескольких крупнейших российских банков произошел сбой
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- общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.
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- специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
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- среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
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