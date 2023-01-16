Зимний пляжный отдых подорожал на четверть

16 января. FINMARKET.RU - Пляжный отдых этой зимой подорожал, особенно сильно на массовых направлениях. Туры в Египет и ОАЭ на январь-февраль этого года обходятся туристам в среднем на 25-30% дороже, чем в прошлом году, и курс рубля тут не причем, пишет "Российская газета"

Средний чек зимнего отдыха в Египте вырос на 23,6%, ОАЭ - на 25,5%, сообщили "РГ" в компании "Слетать.ру". В этом сезоне туры в Египет в среднем обходятся в 2,2 тыс. долларов на двоих, тогда как в прошлом году стоили 1,8 тыс. долларов. За путешествия в ОАЭ в этом году платят в среднем 3,7 тыс. долларов, тогда как в прошлом было около 3 тыс. долларов.

При этом по минимальной цене пакетного тура в конце января все так же лидируют Египет и ОАЭ, отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. В этих странах можно отдохнуть на 10 ночей меньше, чем за 100 тыс. р. на двоих.

Затраты туристов на отдых по другим направлениям за год также выросли, но не столь заметно. Так, по данным агрегатора, стоимость туров в Шри-Ланку повысилась с 2,7 до 3,1 тыс. долларов (+15%), на Мальдивы - с 7,6 тыс. до 7,9 тыс. долларов (+4%), в Таиланд - с 3,1 до 3,3 тыс. долларов (+6,5%), а на Сейшелы даже подешевели с 10,9 тыс. до 6,5 тыс. долларов (-40%).

В компании Fun&Sun также говорят о росте среднего чека на туры в Египет примерно на 40%, а в ОАЭ - на 30%. Представитель туроператора пояснил, что 2022 году в тот же Египет летали без ограничений, и было много чартеров, а сейчас объем перевозки в разы ограничен.

Основной вклад в рост стоимости туров внесли подорожавшие авиаперелеты. Перелет сейчас за рубеж стал стоить в 2-3 раза дороже, по сравнению с прошлым годом, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Это серьезно сказывается на турпотоке. По итогам 2022 года за рубежом побывало чуть больше 9 млн туристов, что немного меньше, чем в 2021 году, но в два раза меньше, чем в доковидный период, отмечает он.

На этом фоне Турция остается востребованным направлением даже зимой. В январе-феврале 2023 года популярность Турции, по данным "Слетать.ру", выросла на 9 п.п. по сравнению с 2022 годом - с 35 до 44% от общего объема бронирований.