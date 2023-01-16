Рынок факторинга зафиксировал рекордный приток новых клиентов

16 января. FINMARKET.RU - По итогам 2022 года факторинговый портфель в России составил 1,42 трлн руб. Это почти на 6% меньше, чем годом ранее, следует из предварительных данных, опубликованных ассоциацией факторинговых компаний (АФК), пишет "Коммерсант" . В отличие от ряда других сегментов финансового рынка,не смог полностью восстановиться после резкого провала во втором и третьем кварталах, несмотря на сезонный рост в четвертом — 204 млрд руб., на 16,7% больше, чем кварталом ранее, говорится в материалах АФК.

В то же время год стал рекордным для рынка факторинга с точки зрения притока новых клиентов.

Так, количество активных клиентов достигло 11,95 тыс. компаний, что на 9% больше, чем в 2021 году. Только за последний квартал прошлого года их прирост составил 19% — 1910 юрлиц (901 — в третьем квартале), приводят данные в АФК. Это максимальный показатель числа клиентов с 2018 года.

Негативное влияние на рынок оказывает санкционное давление, снижающее объемы торговли и нарушающее построенные логистические цепочки, отмечает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. По его мнению, результаты в 2023 году будут зависеть от макроэкономических условий.