Власти обсуждают введение единой платежки за ЖКХ

16 января. FINMARKET.RU - Минстрой обсуждает возможность внедрения в России "единых платежных документов с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов". Это следует из письма министерства в Минцифры и другие ведомства по итогам соответствующего совещания в середине декабря 2022 года, пишут "Известия"

Сейчас единая форма отсутствует, зачастую общедомовые показания в платежках не отображаются, и граждане не понимают, за что именно платят, сказал эксперт "Народного фронта" Павел Склянчук. Обычно в квитанциях указывают только сумму расходов на общедомовые нужды (в том числе, например, уборку подъездов) без подробной разбивки, добавил он.

В пресс-службе Минстроя "Известиям" сообщили, что "реализация меры предполагает переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ", которые будут формироваться в государственной информационной системе(ГИС ЖКХ). Инициатива нацелена на повышение качества и доступности информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также на снижение расходов по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций, сказали в министерстве.

"Единая платежка придет на смену бизнес-модели расчетных центров, которые берут комиссии за формирование квитанций. Также ГИС ЖКХ как единый оператор исключит существующие сегодня злоупотребления и позволит на госуровне контролировать оборот денег в сфере ЖКХ", - пояснил Склянчук.

Введение единой платежки повысит собираемость платы за ЖКХ, отметила руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Когда платежных документов много, человек может часть из них случайно потерять, пояснила она.

Появление единой платежки - важная и полезная инициатива, которая в тренде работы Госдумы по повышению прозрачности отрасли ЖКХ, считает член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Также на федеральном уровне появятся аккумулированные данные об объемах потребления коммунальных ресурсов, исходя из этой информации можно планировать распределение бюджетных субсидий на модернизацию сетей или замену оборудования, сообщил Склянчук.