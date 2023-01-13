Инфляция в России в декабре ускорилась до 0,8%, за год составила 11,9%

Рост потребительских цен в декабре ускорился до 0,78% после повышения на 0,37% в ноябре, сообщил Росстат. За 2022 год цены выросли на 11,94%. Годовая инфляция оказалась максимальной с 2015 года

13 января. FINMARKET.RU -в РФ в декабре 2022 года составила 0,78% после инфляции в 0,37% в ноябре, 0,18% в октябре, 0,05% в сентябре, после дефляции в 0,52% в августе, 0.39% в июле, 0,35% в июне, инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

За 2022 год потребительские цены выросли на 11,94% после роста на 8,39% в 2021 году. Инфляция в 2022 году стала максимальной с 2015 года, когда она составляла 12,91%.

Ускорение инфляции в декабре было ожидаемым и объясняется индексацией тарифов на услуги ЖКХ (в пределах 9%), которую правительство перенесло с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

Инфляция в РФ в 2022 году оказалась немного ниже последних официальных прогнозов и ожиданий аналитиков. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" ожидали инфляцию в декабре на уровне 1% и ускорение годовой инфляции до 12,2% с 11,98% в ноябре.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год составлял 12,4%. Интервальный прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2022 год равнялся 12-13%. При этом глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в начале ноября заявлял, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться ниже прогноза министерства.

Решетников на совещании президента с членами правительства 11 января сообщил, что инфляция в РФ в 2022 году составила 11,9%. По его словам, в конце 1-го квартала 2023 года годовая инфляция резко замедлится на фоне высокой базы марта 2022 года, а во 2-м квартале может временно снизиться ниже таргета в 4%.

"Сейчас поступила оперативная информация уже по итогам года. У нас инфляция (в 2022 году) ниже 12%, если быть точнее с округлениями - 11,9%", - сказал министр. "Мы исходим из того, что в конце 1-го квартала (2023 года) инфляция существенно снизится год к году, постольку поскольку у нас пик цен марта (2022 года) уйдет из базы, и во 2-м квартале мы увидим те цифры, которые будут, скорее всего, даже ниже нашего целевого уровня в 4%, по крайней мере в какой-то период", - сказал Решетников

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2023 год составляет 5,5%, ЦБ РФ - 5-7%. Консенсус аналитиков по инфляции на 2023 год немного увеличился - до 6,1% с 5,9% по опросу в начале декабря.

Продовольственные товары в декабре подорожали на 0,60% (за 2022 год цены выросли на 10,29%). Непродовольственные товары стали за декабрь дороже на 0,05% (+12,7% за год), услуги подорожали на 2,04% (+13,19%)..

Базовый индекс потребительских цен в декабре составил 99,97%, с начала года - 114,31%.

Рост потребительских цен на 0,9% и более зафиксирован в 43 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 2,1%) - в Ненецком автономном округе в связи с удорожанием услуг (на 6,4%).

В Москве цены за месяц выросли на 0,7%, Санкт-Петербурге - на 0,6% (с начала года - прирост цен составил 11,7% и 11,5% соответственно).

Цены на плодоовощную продукцию в декабре выросли на 5,83% после роста на 5,58% ноябре. За 2022 год плодоовощная продукция подешевела на 1,97%.

В декабре цены на огурцы выросли на 31,3%, морковь - на 12,1%, свеклу столовую - на 10,7%, лук репчатый - на 10,2%, виноград - на 9,4%, капусту белокочанную - на 6,8%, помидоры - на 5,6%, картофель - на 3,5%. В то же время апельсины подешевели на 4,0%.

Огурцы в 10 субъектах РФ подорожали на 4,7-15,0%, в 36 субъектах - на 15,1-30,0%, в 38 субъектах - на 30,1-53,8%. В Чукотском автономном округе цены на огурцы не изменились.

Морковь в 45 субъектах стала дороже на 0,3-10,0%, в 27 субъектах - на 10,1-20,0%, в 6 субъектах - на 20,1-47,6%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В 6 субъектах Российской Федерации цены на морковь снизились на 0,1-5,4%.

Цены на свеклу столовую в 44 субъектах РФ выросли на 0,4-10,0%, в 26 субъектах - на 10,1-20,0%, в 4 субъектах - на 20,1-45,2%. В Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области цены не изменились. В 9 субъектах цены на свеклу столовую снизились на 0,2-2,2%.

Кроме того из продовольственных товаров подорожали: яйца куриные - на 2,8%, икра лососевых рыб - на 1,6%, жевательная резинка - на 0,8%, рыба неразделанная и кальмары мороженые, консервы томатные, овощи замороженные - на 0,7%, говядина (кроме бескостного мяса), мясо индейки, сыры сычужные твердые и мягкие, молоко пастеризованное, кисломолочные продукты, сырки творожные, глазированные шоколадом, чай зеленый, хлопья из злаков, пряники - на 0,6%.

В то же время из продовольственных товаров подешевели: сахар-песок - на 4,8%, крупа гречневая - на 4,1%, соки фруктовые - на 1,2%, рис, горох и фасоль - на 1,1%, мука пшеничная, крупы овсяная и перловая, шоколад и конфеты шоколадные - на 0,8%, мясо кур, печень говяжья, филе сельди - на 0,7%, масло подсолнечное, соль поваренная, сухие супы в пакетах, вино игристое отечественное - на 0,6%.

В декабре из непродовольственных товаров более всего выросли цены на дизельное топливо - на 2,1%. Цены на бензин в декабре практически не изменились. За 2022 год бензин подорожал на 0,91%. Цены на газовое моторное топливо снизились на 1,3%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), стали дороже на 1,0%.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, выросли на 0,7%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены: на спички - на 0,9%, пеленки для новорожденных, салфетки влажные - на 0,5%, гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных - на 0,4%, бумажные столовые салфетки - на 0,3%, мыло туалетное, щетки зубные - на 0,2%. Одновременно снизились цены на подгузники детские - на 0,5%, санитарно-гигиенические маски, бумагу туалетную, дезинфицирующие средства для поверхностей - на 0,3%, антисептики для рук, пасты зубные, порошки стиральные - на 0,2%.

За прошедший месяц тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России выросли на 6,11%, с начала года - на 11,57%.

В ноябре среди услуг более всего увеличились цены на авиаперелет в салоне экономического класса самолета - на 13,8%.

Среди услуг внутреннего туризма и отдыха выросла стоимость: проживания в гостиницах 1*, мотелях - на 1,2%, билетов в кинотеатры - на 0,9%, путевок в санатории - на 0,5%, проживания в хостелах, билетов в театры, экскурсионных туров по России - на 0,4%, билетов в музеи и выставки -

на 0,2%. В то же время стоимость проживания в гостиницах 3*-5* снизилась на 1,2-1,4%.

Среди бытовых услуг увеличились цены: на услуги бань и душевых - на 1,5%, мойку легкового автомобиля, маникюр - на 0,9%, рытье могилы - на 0,8%, химчистку мужского костюма - на 0,7%, стрижку модельную в женском зале - на 0,5%.

Из прочих наблюдаемых услуг подорожали: абонентская плата за пакет услуг сотовой связи - на 2,8%, прививка животного - на 1,4%, лечебный массаж - на 1,1%, годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), физиотерапевтическое лечение - на 0,7%, ксерокопирование документа - на 0,6%, дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, первичный консультативный прием у врача специалиста, первичный консультативный осмотр больного у стоматолога - на 0,5%.

Среди услуг зарубежного туризма более всего снизились цены на поездки: на отдых в Египет - на 12,9%, отдельные страны Средиземноморья - на 8,5%, ОАЭ - на 8,0%, Турцию - на 5,9%, отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 4,9%, Беларусь - на 3,9%, отдельные страны Южной Азии - на 3,7%, Ближнего Востока и Средней Азии - на 1,7%. В то же время цены на поездки в страны Закавказья увеличились на 0,4%.

Снизились также годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) - на 1,5%, плата за установку пластиковых окон - на 0,3%.