.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
13 января 2023 года 09:55
Горизонт планирования зрителей остается "уверенным"
|0
Александр Демьянчук/ТАСС
13 января. FINMARKET.RU - На новогодних каникулах 2023 года продажи билетов на развлекательные мероприятия у большинства операторов оказались выше, чем в январе 2022 года. Участники рынка объясняют ситуацию низкой базой прошлого года, когда сохранялись антиковидные ограничения, а также внутренним туризмом, пишет "Коммерсантъ". Рост в целом сдерживается падением предложения - организаторы мероприятий прекращают деятельность в России: запланированных событий в 2023 году на 45% меньше, чем год назад, отмечает гендиректор Timepad Варвара Семенихина. Общий информационный фон, в том числе частичная мобилизация, также влияет на продажи, говорит основатель и гендиректор Ticketscloud Егор Егерев. В то же время, по его словам, горизонт планирования зрителей остается "уверенным": в праздники они активно приобретали билеты на летние фестивали.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.