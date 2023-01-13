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13 января 2023 года 09:12
Промышленность хотят на 90% перевести на российский софт
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Данил Айкин/ТАСС
13 января. FINMARKET.RU - Российская промышленность к 2030 году почти полностью должна перейти на отечественное программное обеспечение (ПО) — во многих видах индустриального софта доля таких решений должна быть 90% и более. Сейчас она составляет чуть больше 50%. Эти цели предусматривает дорожная карта "Новое индустриальное программное обеспечение", на которую ссылаются "Известия". Дорожная карта НИПО предусматривает три направления развития индустриального софта: системы автоматизации проектирования и управления жизненным циклом изделий, "интернета вещей" и платформы для управления ресурсами и процессами предприятий. Доля российского ПО для автоматизации к 2030 году должна вырасти до 90% с 41% в 2021-м, производственных платформ на базе интернета вещей — с 41,5% до 76,8%, управленческих платформ — с 78,5% до 92,3%. Из приведенных в дорожной карте показателей следует, что по крайней мере до середины этого десятилетия ежегодный прирост доли российского ПО в промышленности в зависимости от сегмента составит от 2% до 9%.Пока, пишет газета, полноценно развиваться нашим разработчикам мешает засилье иностранных продуктов, дефицит инвестиций и зачастую коррупция, отмечают эксперты. Но стремиться к достижению заявленных показателей необходимо — существует риск отключения или некорректной работы иностранного ПО, что может приводить к техногенным катастрофам, предупреждают они.
Опубликовано Финмаркет
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