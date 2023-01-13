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13 января 2023 года 08:38
Российскому авторынку ищут точки роста
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Артем Геодакян/ТАСС
13 января. FINMARKET.RU - Авторынок входит в 2023 год в условиях неопределенности с поставками и спросом, на фоне чего его участники расходятся в прогнозах. Самые позитивные ожидания предполагают рост продаж сразу на четверть, негативные - снижение на фоне исчерпания докризисных складов и сложностей поставок привычных брендов через параллельный импорт, пишет "Коммерсантъ". Наиболее волатильным останется сегмент легковых автомобилей, поскольку он сократился в 2022 году сильнее, чем коммерческий. Возможности восстановления будут зависеть от темпов роста производства в РФ автомобилей стоимостью до 2 млн рублей. Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей "Авилона" Алексей Стариков уверен, что дефицит новых машин на рынке сохранится и полностью удовлетворить спрос даже с помощью параллельного импорта дилеры не смогут. Цены же будут зависеть от динамики курса рубля. Его падение будет означать повышение прайсов, "более того, текущие закупки уже проходят по более высокой цене, что приведет к удорожанию новых автомобилей", отмечает эксперт.
Опубликовано Финмаркет
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