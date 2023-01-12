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12 января 2023 года 09:59
В России хотят отменить доли детей в жилье с маткапиталом
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Егор Алеев/ТАСС
12 января. FINMARKET.RU - В России планируется отменить обязанность выделения детям долей в жилье, приобретенном с использованием средств маткапитала, в том числе когда они направляются на погашение ипотеки. Такой законопроект подготовили и планируют внести в Госдуму депутаты "Единой России", пишут "Известия", ссылающиеся на документ. Доли детей сегодня чаще ничтожно малы (1/20 и менее), а сделки с такой недвижимостью проводить крайне сложно, рассказала "Известиям" одна из разработчиков проекта зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Инициативу поддерживают в Сбере, следует из письма банка в Госдуму (есть у "Известий"). Мера не приведет к нарушению прав детей и при этом расширит возможности родителей по дальнейшему улучшению жилищных условий семьи, говорится в письме. "С точки зрения проведения сделок с недвижимостью подобные изменения могут значительно упростить процесс покупки новых объектов, в том числе при расширении семьи. При этом мы считаем, что финальное решение должно быть максимально сбалансированным и полностью защищать права несовершеннолетних", — сообщили изданию в пресс-службе ВТБ.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ипотека, маткапитал
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