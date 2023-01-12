В России растет спрос на займы "до зарплаты"

12 января. FINMARKET.RU - Объем выдачи займов "до зарплаты" может увеличиться на 15–20%. Прогноз содержится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir. Однако в прошлом году динамика на этом рынке была еще выше: микрозаймов набрали на 30% больше, чем в 2021-м. В этом году ЦБ вводит новые ограничения на выдачу кредитов микрофинансовыми организациями, пишут "Известия".

Причем получить микрозайм по-прежнему гораздо проще, чем кредит в банке: микрофинансовые организации более лояльны к заемщикам и вполне могут выдать кредит клиенту с плохой кредитной историей. Между тем, ЦБужесточает с 1 января стандартов выдачи таких займов. Так, по решению ЦБ доля заемщиков с показателем долговой нагрузки 80% не должна превышать 35% в структуре выдач. А ведь "до сих пор доля этой категории клиентов была значительно больше", отмечают аналитики Webbankir. Кроме того, с 1 июля снизится максимальный размер процентной ставки — до 0,8% в день.

Как говорят сами игроки рынка, эти меры вынудят микрофинансовые компании ужесточить скоринговую политику и сокращать уровень одобрений заявок на микрозаймы, особенно в сегменте краткосрочных кредитов.

"Планируемое ужесточение стандартов выдачи вынудит МФО тщательнее подходить к отбору своих заемщиков и переместить фокус на более качественную клиентскую базу. В итоге можно ждать роста количества отказов в выдачах ненадежным клиентским сегментам с высокой долговой нагрузкой, риски по которым ранее могли быть частично компенсированы высокими процентными ставками", — указывает Олеся Киселева, управляющий директор МФК "Лайм-займ".

Снижение числа заемщиков с высоким ПДН может позитивно сказаться на качестве портфеля выданных займов МФО и уменьшить уровень просроченной задолженности (по итогам третьего квартала 2022 года уровень просроченной задолженности — 34,6%), добавляет Артем Аутлев, аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции". В то же время экономические сложности могут стать катализатором роста объема "просрочки".

В результате в отрасли ждут, что регуляторные ограничения приведут к снижению рентабельности небольших МФО, прежде всего функционирующих в сегменте займов "до зарплаты". А самбудет консолидироваться — мелкие компании будут уходить, а их клиентская база перетечет к крупным игрокам.

Неоднозначный эффект меры могут оказать и на самих заемщиков. С одной стороны, ужесточение требований ЦБ РФ повышает риск того, что часть потенциальных клиентов легальных МФО пойдет к "черным кредиторам". Однако трудности с получением займов будут испытывать лишь сильно закредитованные и наименее платежеспособные граждане.