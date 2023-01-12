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12 января 2023 года 09:28
В России растет спрос на займы "до зарплаты"
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
12 января. FINMARKET.RU - Объем выдачи займов "до зарплаты" может увеличиться на 15–20%. Прогноз содержится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir. Однако в прошлом году динамика на этом рынке была еще выше: микрозаймов набрали на 30% больше, чем в 2021-м. В этом году ЦБ вводит новые ограничения на выдачу кредитов микрофинансовыми организациями, пишут "Известия". Причем получить микрозайм по-прежнему гораздо проще, чем кредит в банке: микрофинансовые организации более лояльны к заемщикам и вполне могут выдать кредит клиенту с плохой кредитной историей. Между тем, ЦБ РФ ужесточает с 1 января стандартов выдачи таких займов. Так, по решению ЦБ доля заемщиков с показателем долговой нагрузки 80% не должна превышать 35% в структуре выдач МФО. А ведь "до сих пор доля этой категории клиентов была значительно больше", отмечают аналитики Webbankir. Кроме того, с 1 июля снизится максимальный размер процентной ставки — до 0,8% в день. Как говорят сами игроки рынка, эти меры вынудят микрофинансовые компании ужесточить скоринговую политику и сокращать уровень одобрений заявок на микрозаймы, особенно в сегменте краткосрочных кредитов. "Планируемое ужесточение стандартов выдачи вынудит МФО тщательнее подходить к отбору своих заемщиков и переместить фокус на более качественную клиентскую базу. В итоге можно ждать роста количества отказов в выдачах ненадежным клиентским сегментам с высокой долговой нагрузкой, риски по которым ранее могли быть частично компенсированы высокими процентными ставками", — указывает Олеся Киселева, управляющий директор МФК "Лайм-займ". Снижение числа заемщиков с высоким ПДН может позитивно сказаться на качестве портфеля выданных займов МФО и уменьшить уровень просроченной задолженности (по итогам третьего квартала 2022 года уровень просроченной задолженности — 34,6%), добавляет Артем Аутлев, аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции". В то же время экономические сложности могут стать катализатором роста объема "просрочки". В результате в отрасли ждут, что регуляторные ограничения приведут к снижению рентабельности небольших МФО, прежде всего функционирующих в сегменте займов "до зарплаты". А сам рынок будет консолидироваться — мелкие компании будут уходить, а их клиентская база перетечет к крупным игрокам. Неоднозначный эффект меры могут оказать и на самих заемщиков. С одной стороны, ужесточение требований ЦБ РФ повышает риск того, что часть потенциальных клиентов легальных МФО пойдет к "черным кредиторам". Однако трудности с получением займов будут испытывать лишь сильно закредитованные и наименее платежеспособные граждане.
Опубликовано Финмаркет
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