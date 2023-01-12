.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Средняя максимальная ставка по вкладам банков РФ из топ-10 в 3-й декаде декабря почти не изменилась, составив 8,18%
12 января 2023 года 09:19
Рынок венчурных инвестиций в РФ резко сократился
|0
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
12 января. FINMARKET.RU - По итогам 2022 года инвестиции в развивающиеся российские IT-компании резко снизились: всего было заключено 128 сделок, тогда как годом ранее — 291. Вложения в стартапы упали на 57%, до $1,1 млрд. В первую очередь это произошло из-за военных действий на Украине, санкций и релокации многих проектов за рубеж. Более того, если исключить крупные сделки с американскими фондами, совершенные до начала боевых действий, можно видеть падение рынка более чем на порядок. В 2023 году с учетом такой низкой базы инвестиции могут начать расти, говорят эксперты, считая перспективным направлением замещение иностранных IT-решений, пишет "Коммерсантъ".
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, инвестиции
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.