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12 января 2023 года 08:59
Граждане устроили ажиотаж вокруг золотых слитков
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
12 января. FINMARKET.RU - Граждане в 2022 году купили в банках рекордное количество физического золота. Пять из 13 системно значимых банков - Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Московский кредитный банк (МКБ) и "Тинькофф банк" - продали суммарно 57 т драгметалла, следует из ответов их представителей, пишут "Ведомости". Эта сумма уже превысила прогнозы Минфина: замминистра финансов Алексей Моисеев ожидал, что за год физлица купят около 40-50 т, тогда как в 2021 году россияне приобрели всего 6 т драгметалла. Аналитик по товарным рынкам "Открытие инвестиций" Оксана Лукичева предполагает, что совокупный объем всего проданного гражданам золота за 2022 год может составить 64-67 т. В Страх рецессии и отказ от доллара поддержит спрос и в наступившем году. 2023 году внимание инвесторов к слиткам останется на высоком уровне в условиях инфляции, а также на фоне сужения рынка капиталов, считает замначальника управления продаж инвестпродуктов private banking Евгений Береснев. Физическое золото выполняет функцию защитного актива – оно позволяет сохранить средства на долгосрочном горизонте, но не приумножить сбережения. В 2023 г. внимание инвесторов к слиткам останется на высоком уровне в условиях инфляции, отсутствия НДС, а также на фоне сужения рынка капиталов, считает Береснев.
Опубликовано Финмаркет
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