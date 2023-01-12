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12 января 2023 года 08:50
Сколько продлятся продажи валюты Минфином
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dpa/ТАСС
12 января. FINMARKET.RU - Минфин и ЦБ 11 января объявили о возобновлении валютных интервенций в рамках бюджетного правила. Курс рубля в этот день резко укрепился. Доллар за день потерял 1,09 рубля и торговался к концу дня по 68,7 рубля, евро подешевел на 90 копеек и стоил 74 рубля. Юань ослаб к рублю на 20 коп. до 10,07 рубля. Эксперты на страницах газет рассуждают о том, сколько продлятся продажи валюты Минфином. Неопределенность реакции рынка на введение потолка цен на нефть и нефтепродукты, а также ответные действия России остается высокой, считает главный аналитик ПСБ Денис Попов (его мнение приводят "Ведомости"): пока рынок исходит из того, что по итогам года бюджету удастся собрать около 8,3-8,5 трлн рублей нефтегазовых доходов. В первом полугодии возобновление покупок валюты в рамках бюджетного правила маловероятно, считает эксперт. Условия для этого сформируются во втором полугодии на фоне снижения рисков торможения мировой экономики и роста цен на нефть и другие энергоносители. К концу первой половины года цены на Urals могут превысить $70 за баррель, что позволит Минфину возобновить покупки валюты, отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. "После десятимесячной паузы Минфин с 13 января возобновляет интервенции на валютном рынке по возрожденному в новом виде бюджетному правилу. Возвращение происходит в несколько необычной форме: пока ведомство через Центробанк будет не покупать, а продавать валюту (ранее речь большей частью шла о ее приобретении в резервы), и это будут уже не признанные "токсичными" доллары, евро и фунты, а только китайский юань. Минфин и эксперты рассчитывают, что возобновление операций снизит влияние мировой конъюнктуры нефтегазового рынка на российские госфинансы, в том числе сгладит колебания курса рубля", - пишет "Коммерсантъ".
Опубликовано Финмаркет
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