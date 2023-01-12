Предпосылок к введению нового моратория на банкротства нет

12 января. FINMARKET.RU - Предпосылок к введению нового моратория на банкротства, в том числе частичного, сейчас нет, заявил журналистам первый замминистра экономического развитияИлья Торосов.

"Механизм был введен своевременно и так же своевременно отменен. Сейчас нет предпосылок к его введению", - ответил он на вопрос о наличии планов о его выборочном применении в дальнейшем.

По словам Торосова,на банкротства сыграл свою роль и защитил бизнес и граждан в условиях турбулентности в экономике.

Мораторий на банкротства и взыскания старых долгов действовал в РФ с 1 апреля по 1 октября 2022 года. Он распространялся практически на всех, за исключением застройщиков, чьи объекты ранее попали в перечень проблемных. На такой шаг правительство пошло, чтобы позволить этим лицам адаптироваться к новым условиям и не допустить необоснованные банкротства должников, столкнувшихся с временными трудностями из-за волатильности на рынках.

Осенью правительство не стало продлевать мораторий даже частично, хотя в рамках дискуссии такой вариант чиновники допускали. В сентябре источник "Интерфакса" рассказывал, что первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, Минпромторгу, Минтрансу, Минстрою, Минсельхозу и Минздраву продолжать мониторинг текущей экономической ситуации "с целью возможности оперативного введения моратория на возбуждение дел о банкротстве" в отношении юрлиц, занимающихся отдельными видами деятельности, либо отдельным категориям или перечню лиц.

Российские суды в 2022 году признали несостоятельными 278 137 граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП), свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Это рекордный в количественном выражении прирост с момента появления в России института личного банкротства 1 октября 2015 года. Однако темп прироста замедляется второй год подряд: число банкротов увеличилось на 44,2% по сравнению с 2021 годом, когда прирост составил 62%. В 2020 году был зафиксирован рекордный плюс 72,6% к данным 2019 года.

"С момента появления процедуры личного банкротства прошло уже более семи лет, поэтому темпы роста количества этих, по большей части добровольных, процедур несколько снизились, но все еще достаточно высоки, что подтверждает востребованность такого способа освобождения от долга", - считает руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

Динамика числа банкротств не сопряжена с действовавшим с 1 апреля до 1 октября 2022 года мораторием на банкротства. Связано это с тем, что в подавляющем большинстве случаев (96,7% в 2022 году и 94,9% в 2021-м) граждане сами инициируют собственное, а мораторий запрещал возбуждать дела о несостоятельности по требованию кредиторов.

"При анализе факторов, влияющих на количество банкротств граждан, нельзя не учитывать, что, как правило, они сами инициируют свое банкротство, в отличие от компаний, где заявителями зачастую выступают кредиторы. Именно поэтому в 2022 году ситуация с мораторием не повлияла на востребованность гражданами применения процедур банкротства", - заявил журналистам первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов.

Всего с 1 октября 2015 года суды признали банкротами 753 250 граждан, свидетельствуют данные "Федресурса".

Среди регионов в 2022 году лидировали по абсолютному числу граждан-банкротов Краснодарский край (13 951 человек; +43,0% к 2021), Московская область (13 472; +34,1%), Москва (13 439; +31,6%). В относительном выражении в 2022 году наибольшее количество банкротов на 100 тыс. населения было в Пензенской области (342), Калужской (324) и Ульяновской (320). В целом по России в 2022 году на 100 тыс. населения был 191 банкрот.

Внесудебную процедуру личного банкротства - через многофункциональный центр (МФЦ) - в 2022 году смогли инициировать 7 118 человек, что на 52,6% больше, чем в 2021 году. Сейчас по большинству заявлений процедура внесудебного банкротства запускается. Так было в 61,8% случаях в 2022 году, годом ранее - в 50,6%, свидетельствуют данные "Федресурса".

"Информированность граждан о возможности списания долгов во внесудебном порядке возрастает. Упрощенная процедура банкротства становится более узнаваемой и понятной, о чем говорит снижение количества отказов в возбуждении данной процедуры. Не последнюю роль играет доверие граждан к "новой" процедуре банкротства, ведь она проходит через МФЦ, трудозатраты минимальны, к тому же она бесплатна", - говорит Торосов.

Внесудебную процедуру в отличие от судебной может инициировать исключительно сам гражданин-должник. С 1 сентября 2020 года она доступна лицам, имеющим непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей, в отношении которых исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю. Процедура внесудебного банкротства длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными ко взысканию.

Всего с 1 сентября 2020 года, по данным "Федресурса", была завершена 9 161 процедура внесудебного банкротства.

В будущем она станет доступна более широкому кругу лиц. В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года обеспечить корректировку правил внесудебной процедуры.

В поручении говорится о необходимости вдвое - с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей - увеличить максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке, минимальную планку долга предложено понизить с 50 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

Также Путин поручил разрешить пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются выплаты социального характера, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания долга с них, а другим гражданам - через семь лет. Сейчас эта процедура не доступна для ряда граждан, поскольку они получают доходы и исполнительное производство приставы не завершают.

Соответствующие поправки в закон о несостоятельности Минэкономразвития в конце ноября опубликовало для общественного обсуждения.

"Сейчас мы как раз работаем над совершенствованием механизма внесудебного банкротства по поручению президента. Говорить о точных прогнозах пока преждевременно. Важно сделать процедуру еще более доступной, в том числе для пенсионеров и иных социально уязвимых категорий граждан", - сообщил журналистам Торосов.

Количество корпоративных банкротств в 2022 году снизилось на 12,2% (всего за год 9055) по сравнению с 2021 годом, число наблюдений сократилось на 39% (5227), а число уведомлений о намерении инициировать дело о несостоятельности - на 35,9% (20244), следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе".

На статистике сказалось действие c 1 апреля по 1 октября 2022 года моратория на подачу кредиторами заявлений о банкротстве должников, который распространялся на всех за исключением застройщиков, чьи объекты внесены в перечень "долгостроев". Ограничения не действовали на самих должников, они могли беспрепятственно инициировать дело о собственной несостоятельности.

После завершения моратория кредиторы активно пользовались возвращенным правом заявить о намерении инициировать дело о несостоятельности контрагента. В IV квартале 2022 года таких уведомлений было 12262, что в 1,6 раза больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Но общее количество уведомлений за весь 2022 год все равно оказалось меньше показателей 2021 года на 35,9%.

"Рост числа публикаций намерений кредиторов, который мы наблюдали сразу после завершения моратория, достаточно быстро себя исчерпал. Исходя из этого, никаких предпосылок к всплеску количества корпоративных банкротств в ближайшей перспективе не видно", - считает руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

Первый замминистра экономического развития Илья Торосов заявил журналистам, что мораторий на банкротства сыграл свою роль и защитил бизнес и граждан в условиях турбулентности в экономике. "Механизм был введен своевременно и так же своевременно отменен. Сейчас нет предпосылок к его введению", - заявил он, отвечая на вопрос о наличии планов его выборочного применения в дальнейшем.

В 2022 году Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ выступила заявителем в 23,1% дел о несостоятельности, тогда как годом ранее - в 18,8%, сами должники инициировали 10,1% (было 8,2%). Как и ранее, чаще всего большую часть процедур в 2022 году инициировали конкурсные кредиторы - 66,4%, (72,4% в 2021), свидетельствуют данные "Федресурса".

Среди регионов в 2022 лидировали по числу компаний-банкротов - Москва (1969; -7,5% к 2021), Московская область (759; -4,3%), Санкт-Петербург (699; -12,7%), Краснодарский край (314; -0,3%), Свердловская область (241; -29,9%).