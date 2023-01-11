11 января. FINMARKET.RU - Около 12% российских таксопарков задумались о ликвидации бизнеса в связи с его убыточностью. К таким выводам пришли эксперты Общественного совета по развитию, проведясреди предпринимателей отрасли в конце 2022 года, пишут "Известия" . В нем приняли участие более 170 таксопарков.

Еще около трети рынка (29%) закончили год с убытком, но готовы сохранить бизнес за счет накопленных ресурсов. Сложнее всего ситуация сложилась у небольших таксопарков с количеством автомобилей менее 50, уточнили общественники. Половина опрошенных таксопарков (51%) подходила к концу года в небольшом плюсе, а 8% заявили о достаточной прибыли по итогам 2022 года.

Основной проблемой для такси в прошлом году стал уход ряда иностранных автопроизводителей с российского рынка. Страну покинули Renault, Nissan, BMW, Toyota, Mercedes-Benz и Mazda (со своими производственными мощностями в РФ). Официальный импорт прекратили также Volvo, Audi, Honda, Suzuki и другие. В результате начались проблемы с обслуживанием машин и закупкой автозапчастей. К концу года ситуация слегка сбалансировалась - только 4% владельцев таксопарков продолжали испытывать сложности с поиском или наличием запчастей, 77% опрошенных всё еще указывали на их высокую стоимость.

В ушедшем году только десятая часть предприятий в сфере такси смогла воспользоваться мерами господдержки, выяснили в Общественном совете по развитию такси. Программа помощи таксопаркам по обновлению подвижного состава действует только в Москве, напомнили там.

Основная финансовая помощь для таксопарков - это программа льготного лизинга, базовая скидка по которой составляет 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. рублей. В 2023 году кабмин на это выделил 2 млрд рублей против 7,3 млрд в 2022-м. В пресс-службе Минпромторга "Известиям" сообщили, что в зависимости от развития авторынка ведомство может дофинансировать программу.

Потенциальный уход с рынка ряда таксопарков не страшен - ушедших заменят вновь созданные компании, считает руководитель центра компетенций международного евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус.