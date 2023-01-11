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11 января 2023 года 10:11
Число игроков на банковском рынке будет сокращаться естественным путем
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Петр Ковалев/ТАСС
11 января. FINMARKET.RU - В прошлом году ЦБ отозвал всего две лицензии у банков и одну у небанковской кредитной организации. Это антирекорд с 2009 года, когда Банк России отозвал всего две лицензии, пишет "Коммерсант". "На фоне военной операции ЦБ ослабил регуляторную хватку, плюс система сильно очистилась за последние годы, в том числе был накоплен достаточный для встречи кризиса капитал",- указывает управляющий партнер ФГ "Дмитрий Донской" Дмитрий Курбатский. В 2023 году мы ожидаем около десяти отзывов, пять самоликвидаций и около 10-12 сделок (в прошлом году было примерно 20-25) по продаже банков. При этом, по его мнению, покупателями банков будут профильные игроки. Тем не менее в секторе все еще остаются десятки кредитных организаций с неудовлетворительными показателями операционной эффективности и рентабельности, без определенной бизнес-модели, с сомнительным качеством активов, говорит управляющий директор "Эксперт РА" Юрий Беликов. По его словам, прогнозировать регуляторную активность по выводу игроков с рынка стало крайне сложно начиная с 2020 года. Вместе с тем логично предположить, что и принудительные выводы не будут значительно учащаться, чтобы не спровоцировать дополнительное снижение доверия к банковской системе, локальные вспышки паники вкладчиков и тому подобные события, заключает эксперт. По прогнозам экспертов, в 2023 году поглощения по частоте могут обогнать отзывы и аннулирования лицензий. По словам экономиста, независимого финансового эксперта Надежды Громовой, особая судьба будет у банков с иностранным участием. Банки из недружественных государств, скорее всего, либо уйдут сами, если не занимают достаточно большую долю рынка, либо будут выкуплены.
Опубликовано Финмаркет
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