Число игроков на банковском рынке будет сокращаться естественным путем

11 января. FINMARKET.RU - В прошлом году ЦБ отозвал всего двеу банков и одну у небанковской кредитной организации. Это антирекорд с 2009 года, когда Банк России отозвал всего две лицензии, пишет "Коммерсант" . "На фоне военной операции ЦБ ослабил регуляторную хватку, плюс система сильно очистилась за последние годы, в том числе был накоплен достаточный для встречи кризиса капитал",- указывает управляющий партнер ФГ "Дмитрий Донской" Дмитрий Курбатский. В 2023 году мы ожидаем около десяти отзывов, пять самоликвидаций и около 10-12 сделок (в прошлом году было примерно 20-25) по продаже банков. При этом, по его мнению, покупателями банков будут профильные игроки.

Тем не менее в секторе все еще остаются десятки кредитных организаций с неудовлетворительными показателями операционной эффективности и рентабельности, без определенной бизнес-модели, с сомнительным качеством активов, говорит управляющий директор "Эксперт РА" Юрий Беликов. По его словам, прогнозировать регуляторную активность по выводу игроков с рынка стало крайне сложно начиная с 2020 года.

Вместе с тем логично предположить, что и принудительные выводы не будут значительно учащаться, чтобы не спровоцировать дополнительное снижение доверия к банковской системе, локальные вспышки паники вкладчиков и тому подобные события, заключает эксперт.

По прогнозам экспертов, в 2023 году поглощения по частоте могут обогнать отзывы и аннулирования лицензий. По словам экономиста, независимого финансового эксперта Надежды Громовой, особая судьба будет у банков с иностранным участием.из недружественных государств, скорее всего, либо уйдут сами, если не занимают достаточно большую долю рынка, либо будут выкуплены.