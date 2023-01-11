На российском рынке стали доминировать отечественные кнопочные телефоны

11 января. FINMARKET.RU - Кнопочныеотечественных брендов обошли китайские по продажам на российском рынке, пишут "Ведомости" . В 2022 г. доля российских вендоров в сегменте составила 50% от общего количества проданных в стране устройств, подсчитали аналитики "Марвел-дистрибуции". Годом ранее российские бренды кнопочных телефонов занимали 42% рынка, а общее число продаж в 2022 г. увеличилось с 2,8 млн до 2,95 млн шт., уточнил представитель дистрибутора.

Российские бренды занимают основную часть рынка кнопочных мобильников - около 60% в денежном выражении и 71% в штуках против 58 и 64% годом ранее, указывает руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. По его словам, в 2022 г. в продаже появились и новые российские бренды, например Tokky от ООО "Смартэкосистема" (входит в периметр "Ростеха"). Конкуренцию отечественным брендам составляют Itel, Nokia и Philips, принадлежащие китайским конгломератам. Но новые зарубежные марки кнопочных телефонов на российский рынок не заходят из-за низкой маржинальности, объясняет Сурков.

Этот тренд "Ведомостям" подтвердили представители "Мегафона" и Tele2.

В прошлом году на российском рынке продано около 6 млн кнопочных телефонов, это 20% от общих продаж мобильных гаджетов, свидетельствуют данные "М.видео-Эльдорадо". По подсчетам ритейлера, на более чем 10 отечественных брендов пришлось свыше 40% проданных устройств.

В 2022 г. ключевым драйвером для покупки кнопочных телефонов (помимо классических покупок для детей и пожилых) стала специальная военная операция (СВО), замечает гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. В перспективе доля западных игроков, скорее всего, продолжит снижаться, считает Бурмистров.

В то же время на рынке смартфонов российские бренды, напротив, теряют позиции, отмечает Сурков. По предварительной оценке GS Group, доля российских брендов смартфонов в штуках упадет с 2,2% в 2021 г. до менее 2% по итогам 2022 г.

В 2023 г. ситуация глобально не изменится и будет зависеть от конкретных шагов игроков рынка электроники и государства по локализации производства смартфонов в России, заключает Сурков.