В Госдуме предлагают изменить систему оплаты коммунальных услуг

11 января. FINMARKET.RU - В Госдуме предлагают разделить оплату за содержание и ремонт жилья на две составляющие и упразднить выделение долей на детей при покупке квартиры с помощью маткапитала.

Первый законопроект по реформированию оплаты жилищно-коммунальных услуг уже готов, рассказала в интервью "Российской газете" зампредседателя комитета Госдумы по строительству иСветлана Разворотнева. "Я надеюсь, нам удастся разделить эти две составляющие. Потому что содержание - величина постоянная. Может быть, она должна как-то индексироваться в зависимости от инфляции. А вот текущий ремонт зависит от результатов, в том числе весенних и осенних осмотров", сообщили она. По ее словам, предлагается в четвертом квартале проводить еще одно обязательное собрание собственников жилья (помимо того, что должно проводиться во втором квартале), на котором собственники должны принять решение об оплате за содержание общего имущества и за текущий ремонт.

"Деньги за ремонт должны перечисляться только после его проведения. Собственники должны его принимать так же, как капитальный ремонт. Пока мы обсуждаем эту тему с экспертным сообществом. Если обсуждение пройдет успешно, я буду вносить этот законопроект", - пояснила Разворотнева.

Что касается разделения тарифов на эконом, комфорт и премиум - предлагается установить минимальный уровень работ и минимальный уровень платежа, который, возможно, будет регулироваться государством. А все остальное собственники будут принимать на собрании, будут решать, нужно ли им доплатить за какие-то дополнительные опции или нет, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Сейчас много сложностей с продажей квартир, куда был вложен материнский капитал. "Здесь действительно гигантская проблема. Вроде бы хорошее дело собирались сделать - помочь людям. Большая часть средств материнского капитала используется именно на покупку квартиры. Но наметилась тенденция, когда люди становятся заложниками, потому что, использовав материнский капитал, им потом невероятно сложно продать квартиру", - рассказала Разворотнева.

При получении маткапитала есть обязанность выделять детские доли в квартире. Но эти доли пропорциональны размеру маткапитала в общей стоимости квартиры, и часто они очень маленькие - 1/32, 1/64. Защитить жилищные права детей это не может, на этих двух или трех квадратных метрах невозможно жить, отметила она.

Есть несколько путей решения проблемы, считает зампредседателя комитета Госдумы. Первый - избавляться от долей вообще. "Мы это обсуждаем с коллегами-депутатами, с правительством, с Минпросвещения. Все поддерживают. Профессиональное сообщество нотариусов, риелторов тоже поддерживает. Только Минтруд против. Но, мне кажется, мы общими усилиями убедим, что эти доли никому счастья и защиты не приносят", - сообщила Разворотнева. По ее словам, есть еще несколько вариантов, которые прорабатываются. Например, разрешить обмен долями с родственниками.

"Другой вариант - сделать возможность возврата маткапитала в Пенсионный фонд и потом его повторное получение. Законодательных предложений достаточно много, будем смотреть, какое из них сработает быстрее", - резюмировала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.