ЦБ будет бороться с маскировкой займов под оплату частями

11 января. FINMARKET.RU - Центробанк решил прикрыть лазейку для банков, которые научились маскировать займы под сервисы покупок частями (BNPL).планирует внести изменения в законодательство в отношении нового сегмента рассрочки - BNPL-сервисов, которые позволяют оплачивать покупки частями без заключения кредитного договора. Поправки будут подготовлены после согласования подходов к регулированию со всеми заинтересованными сторонами, заявили "Известиям" в ЦБ.

"Эту работу мы продолжим, чтобы сервис рассрочки, в целом полезный для человека, был максимально прозрачным и мы могли контролировать возможные риски для потребителя", - подчеркнули в регуляторе.

В Банке России пояснили, что при использовании BNPL-сервисов человек совершает покупку в долг, но не имеет защиты, которая есть у заемщика банка или МФО: у него нет информации обо всех условиях договора, о стоимости услуг по предоставлению рассрочки и о размере возможной переплаты. Также он может не знать о высоких штрафах за просрочку, подчеркнули в Центробанке.

Изучив международный опыт в области сервисов BNPL, Банк России для решения этих проблем предлагает сблизить законодательство о потребкредитовании и услуг рассрочки. В частности, ввести требования к информированию граждан и содержанию договора, ограничить размер неустойки за просрочку, дать возможность покупателю запретить уступку прав требования, рассказали там. Чтобы физлицо точно понимало, что рассрочка не бесплатна, регулятор готов запретить устанавливать разные цены на товар в зависимости от наличия возможности заплатить частями. А также ввести обязанность раскрывать стоимость такой опции.

Кроме того, у покупателя должна быть возможность в течение определенного "периода охлаждения" отказаться от рассрочки вместе с возвратом товара, а также в любой момент досрочно выплатить ее по заранее известной процедуре, считают в ЦБ. Также важно направлять сведения о таком займе в бюро кредитных историй. Сейчас их отсутствие мешает банкам правильно оценить долговую нагрузку и кредитоспособность потенциальных заемщиков, констатировали в регуляторе.

По словам экспертов, регулировать растущий сегмент необходимо, чтобы защитить права потребителей.