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10 января 2023 года 09:52
России дефицит каких бы то ни было продуктов не грозит - Данкверт
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Алексей Дружинин\ТАСС
10 января. FINMARKET.RU - В России нет дефицита лосося или другой рыбы, овощей фруктов, семян, инкубационных яиц, сообщил в интервью "Российской газете" глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Также, по его мнению, страна должна идти по пути обеспечения независимости в ветеринарии. Данкверт сообщил, что каналы поставок продукции на экспорт у России не изменились: важны Юго-Восточная Азия, государства бывшего СССР. Кроме того, он высказал сомнения, что открытие рынка Китая поможет в развитии отечественного свиноводства. "Надо думать, как развивать экспорт переработанной продукции, которая будет пользоваться спросом за рубежом. (...) Да и не надо зацикливаться на Китае. Ни к чему хорошему зависимость от одного импортера не приводит", - подчеркнул Данкверт.
Опубликовано Финмаркет
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