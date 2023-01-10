Хакерские атаки на российский бизнес превысят рекорды 2022 года

10 января. FINMARKET.RU - К весне 2023 года количество DDoS-атак на российскийможет увеличиться на 300%, превысив рекорды 2022 года. Как следует из отчета DDoS-Guard об атаках на российские IT-системы в 2022 году, с которым ознакомился "Коммерсант" , число DDoS-атак на инфраструктуру за прошлый год превысило более чем на 700% показатели 2021 года, достигнув 1,2 млн инцидентов. Наибольшее количество атак, около 1 млн, произошло на уровне приложений.

Согласно прогнозам DDoS-Guard, урон от предстоящих DDoS-атак будет в разы сильнее, поскольку тенденция изменится "от количества к качеству", говорит руководитель направления защиты на уровне приложений DDoS-Guard Дмитрий Никонов.будут использовать уязвимости и локальныена ключевые сервисы, которыми пользуется большое число организаций, считает он.

Эксперты "Информзащиты" кроме роста числа атак в прошлом году отмечают многократное увеличение их интенсивности и продолжительности: число атак мощностью свыше 100 Гбит/с выросло более чем на 600% по сравнению с 2021 годом.

Основатель и гендиректор Qrator Labs Александр Лямин считает, что интенсивность атак будет напрямую зависеть от геополитического фона, и прогнозируемый рост может случиться даже раньше начала весны.

В 2023 году атакующие в своей деятельности будут использовать более изощренные инструменты, а также атаки на web-приложения, согласен главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

Другая тенденция, по его словам, увеличение длительности атак: теперь они измеряются не минутами, а неделями. Также эти DDoS-атаки могут служить прикрытием для проведения более сложных операций, допускает Голованов.".