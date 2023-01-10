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10 января 2023 года 09:34
Грозит ли банковской сфере кризис в 2023 году
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Михаил Терещенко/ТАСС
10 января. FINMARKET.RU - Банк России в этом году может ускорить отзыв лицензий у банков, которые не смогут адаптироваться к новым реалиям и не имеют достаточного запаса прочности. Но масштабного кризиса в банковской сфере ожидать не стоит, пишет. "Российская газета", опросившая экономистов. Многое в наступившем году будет зависеть от внешних факторов, но в отсутствие существенных политических шоков банковский сектор должен продолжить свое поступательное развитие, говорит доцент кафедры Мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчиков, чье мнение приводит "РГ". "Глобальная зачистка банковского сектора, похоже, закончилась, и в сегодняшних условиях регулятор не будет спешить с лишением лицензий по собственной инициативе. Регуляторные послабления, обусловленные текущим моментом, похоже, останутся и в 2023 году, а к ним могут добавиться еще дополнительные разрешительные действия со стороны Банка России, такие как возможность для банков с базовой лицензией открывать корреспондентские счета в кредитных организациях дружественных стран", - отмечает Белянчикова. Директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина не ожидает масштабного кризиса в банковской сфере в 2023 году, поскольку снижение ставок создает предпосылки для позитивной динамики кредитования и восстановления прибыльности сектора, а Банк России и государство обеспечивают всестороннюю поддержку банкам как за счет либерализации отдельных аспектов регулирования, так и посредством, например, продления федеральных льготных программ (в частности, ипотечной), позитивно влияющих на экономическую активность. "Однако в следующем году вероятно ускорение отзыва лицензий у банков, которые не смогут адаптироваться к новым реалиям и не имеют достаточного запаса прочности", - полагает она.
Опубликовано Финмаркет
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