Рублевый депозит - наиболее доходный инструмент 2022 года

10 января. FINMARKET.RU - В прошлом году консервативные инвесторы могли заработать только на рублевых вкладах, российских корпоративных облигациях и ОФЗ, следует из данных исследовании FinExpertiza, пишут "Известия"

Так, максимальнуюпоказал депозит: при открытии вклада на 100 тыс. рублей в начале года и фиксации прибыли в конце него россиянин мог получить 7,7 тыс. рублей. Вложив ту же сумму в корпоративные облигации, инвестор заработал бы 7,2 тыс. рублей, а в ОФЗ - 3,2 тыс. Однако, как отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова, с учетом годовой инфляции в 12% ни один из наиболее популярных инструментов не принес реального дохода людям, придерживающимся пассивной стратегии.

Между тем вклад мог принести и больший доход. Положив на годовой депозит 100 тыс. рублей в марте, когда средняя ставка составляла 18,7%, к концу 2022 г. инвестор получил бы 15,6 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza.

В целом прошедший год стал худшим для финрынков со времен мирового кризиса 2008 года. Кроме того, российский фондовый рынок пережил санкционно-геополитический шок.

Максимальную прибыль при спекуляциях в 2022 году принесли инвестиции в золото. Купив актив в начале года и продав его на пике цены в марте, россиянин получил бы доходность 82,6%. Значительно заработали также владельцы долларов и евро, которые обменяли их на рубли в марте. При вложении 100 тыс. рублей доход мог составить 63 тыс. и 56,7 тыс. рублей соответственно, выяснили эксперты FinExpertiza.

Опрошенные "Известиями" участники рынка считают, что в 2023 году вклады вряд ли сохранят свою относительную привлекательность. Их доходность составит порядка 7,5%. Более перспективными могут стать инвестиции в ОФЗ, а также подешевевшие акции ряда госбанков, ритейлеров и IT компаний.