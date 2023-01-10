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10 января 2023 года 08:35
Финрынок РФ: для инвесторов из дружественных стран готовят стимулы
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Артем Геодакян/ТАСС
10 января. FINMARKET.RU - Правительство и Банк России планируют создать стимулы для вложений инвесторов из дружественных стран в российские финансовые активы, следует из Стратегии развития финрынка России до 2030 г. В частности, власти хотят упростить работу российских финансовых посредников с иностранными эмитентами и инвесторами, создать благоприятные налоговые условия обслуживания нерезидентов брокерскими и управляющими компаниями, а также развивать выпуск ценных бумаг в России эмитентами из дружественных юрисдикций, пишут "Ведомости". Как отмечается в документе, существенное изменение геополитической ситуации и переориентация внешнеторговых и финотношений на дружественные страны ставят новые задачи в сфере развития финрынка. При взаимодействии с иностранными государствами могут быть использованы разноформатные модели, учитывающие современное состояние развития финансового сектора в России и странах-партнерах. Российский рынок продолжает придерживаться принципа открытости и доступности иностранным инвесторам в той мере, которая не противоречит принципам поддержания финансовой устойчивости и национального суверенитета, добавляется в стратегии. Детали реализации мероприятий и инициатив, которые вошли в Стратегию развития финрынка до 2030 г., будут прорабатываться дополнительно, сообщил "Ведомостям" представитель ЦБ. Они будут обсуждаться с индустрией при подготовке Основных направлений развития финансового рынка, отметил он. Эксперты отмечают важность международного признания финансовой инфраструктуры России и присутствие иностранных участников на российском финрынке. По их мнению, без дружественных резидентов российскому рынку будет крайне тяжело развиваться.
Опубликовано Финмаркет
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