.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Средняя максимальная ставка по вкладам банков РФ из топ-10 в 3-й декаде декабря почти не изменилась, составив 8,18%
09 января 2023 года 10:35
Выбрасываемый из авто мусор зафиксируют камеры
|0
9 января. FINMARKET.RU - В России будет разрешено использовать автоматические камеры для наказания нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобиля, грузовика или прицепа на обочине дороги или в лесу, пишет "Коммерсант". Вступающие в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях являются частью более крупного пакета поправок к законодательству, который начал действовать еще в июле 2022 года. Речь идет о ст. 8.2 КоАП "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления". Для граждан, которые оставляют отходы вне специально отведенных для этого мест - в лесополосе, на обочине дороги и т. д.,- максимальный штраф был увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. руб. В случае если нарушители выбрасывают мусор из авто, сумма штрафа для граждан составляет до 30 тыс. руб., для должностных лиц - 60 тыс. руб., для юрлиц - 100 тыс. руб. Если мусор сгружают с грузовика, санкция достигает 75 тыс. руб. для граждан, 100 тыс. руб.- для должностных лиц и 200 тыс.- для юрлиц. Норма, которая позволяет фиксировать указанные нарушения с помощью автоматических комплексов, вступает в силу 11 января. Штрафное постановление будет направляться по почте владельцу транспортного средства - после того как камера распознает госномер машины нарушителя. Механизм идентичен тому, который использует ГИБДД для борьбы с нарушителями ПДД. Закон разрабатывался по инициативе депутатов Мосгордумы и Мособлдумы в 2021 году. Однако власти субъектов пока публично не заявили о планах применять автоматические камеры для контроля соблюдения чистоты.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.