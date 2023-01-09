Выбрасываемый из авто мусор зафиксируют камеры

9 января. FINMARKET.RU - В России будет разрешено использовать автоматические камеры для наказания нарушителей, выбрасывающихиз автомобиля, грузовика или прицепа на обочине дороги или в лесу, пишет "Коммерсант"

Вступающие в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях являются частью более крупного пакета поправок к законодательству, который начал действовать еще в июле 2022 года. Речь идет о ст. 8.2 КоАП "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления".

Для граждан, которые оставляют отходы вне специально отведенных для этого мест - в лесополосе, на обочине дороги и т. д.,- максимальный штраф был увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. руб.

В случае если нарушители выбрасывают мусор из авто, сумма штрафа для граждан составляет до 30 тыс. руб., для должностных лиц - 60 тыс. руб., для юрлиц - 100 тыс. руб.

Если мусор сгружают с грузовика, санкция достигает 75 тыс. руб. для граждан, 100 тыс. руб.- для должностных лиц и 200 тыс.- для юрлиц.

Норма, которая позволяет фиксировать указанные нарушения с помощью автоматических комплексов, вступает в силу 11 января.

Штрафное постановление будет направляться по почте владельцу транспортного средства - после того как камера распознает госномер машины нарушителя. Механизм идентичен тому, который использует ГИБДД для борьбы с нарушителями ПДД.

Закон разрабатывался по инициативе депутатов Мосгордумы и Мособлдумы в 2021 году. Однако власти субъектов пока публично не заявили о планах применять автоматические камеры для контроля соблюдения чистоты.