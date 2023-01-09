Промышленники просят не принимать законопроект об оборотных штрафах за выбросы свыше квот

9 января. FINMARKET.RU - Недоступность западного оборудования сейчас может помешать крупнейшим российским промышленным предприятиям достичь установленных квот назагрязняющих веществ в атмосферу. На такое оборудование были ориентированы практически все предприятия, проводящие у себя модернизацию. Об этом говорится в письме главы РСПП Александра Шохина вице-премьеру Дмитрию Григоренко от 26 декабря 2022 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник.

"Следствием этого [недоступности импортного оборудования] являются не только прямые финансовые потери и необходимость продолжительного перепроектирования, но и в целом возрастание рисков того, что аналоги требующегося оборудования не будут найдены в принципе, а значит, и возможность достижения целей эксперимента по квотированию выбросов к 2026 г. окажется под сомнением", - отметил глава РСПП.

Эксперимент, о котором пишет Шохин, проводится в 12 городах России (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец, Челябинск и Чита) в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Он предполагает снижение вредных выбросов предприятиями в этих городах на 20% к концу 2026 г. по сравнению с показателями 2017 г.

В основном в этих городах находятся крупнейшие в России металлургические предприятия. С 1 сентября 2023 г. к этому списку добавятся еще 29 городов. В рамках программы всем предприятиям в городах выдаются индивидуальные квоты по выбросам ряда загрязняющих веществ.

Минприроды в начале 2022 г. предложило ввести оборотныев размере от 1/20 до 1/10 от общей выручки за предшествующий нарушению год для компаний, которые не снизят выбросы до пределов квот. Законопроект о штрафах рассматривался 26 декабря 2022 г. на правкомиссии по законопроектной деятельности, следует из письма Шохина. Глава РСПП отмечает, что некоторые министерства высказали на этой встрече свои замечания, которые союз также поддерживает. В данной редакции законопроект "не может быть поддержан", а от концепции исчисления экологических штрафов из выручки предприятия "следует отказаться", считает Шохин.

В письме также приводится еще ряд аргументов РСПП против введения штрафов. В том числе там указаны неучтенная возможность выполнения предприятиями компенсационных мер в случае недостижения целевых показателей и слишком высокий размер штрафа, который в несколько раз может превосходить чистую прибыль компаний.