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09 января 2023 года 08:35
В РФ планируют выдавать сертификаты на аренду социального жилья
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dpa\ТАСС
9 января. FINMARKET.RU - Минстрою поручено проработать меру по сертификатам на аренду социального жилья на 2026-2030 годы. "Внедрение механизма улучшения жилищных условий граждан путем выдачи и использования сертификата на получение арендного жилья социального использования или оплату аренды", - сказано в проекте Стратегии развития стройотрасли до 2030 года. Инициатива "направлена на улучшение жилищных условий нуждающихся в этом граждан", сказал "Известиям" член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Социальное жилье должно предоставляться в аренду по символической плате, например около 700 рублей в месяц, считает эксперт Народного фронта Павел Склянчук. Сегодня в России насчитывается порядка 20 млн малоимущих, которые не могут сами улучшить жилищные условия даже с помощью ипотеки, привел цифры председатель Санкт-петербургского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Панов. Часто не располагают средствами на ипотеку и молодые семьи, добавил владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров. Для таких людей арендные сертификаты тоже могли бы стать существенным подспорьем. К числу таких ситуаций можно отнести потерю кормильца, лишение работы, тяжелое заболевание, природные или техногенные катастрофы, разрушившие жилье, и пр., считает Панов. "Субсидированная аренда жилья - перспективная идея, но для ее развития необходимо внести изменения в Гражданский кодекс РФ, в нормы, регулирующие аренду жилья, а также добавить это понятие в Жилищный кодекс РФ", - перечислил руководитель комиссии по регулированию обеспечения жильем детей-сирот Общественного совета при Минстрое Андрей Широков. Мера позволит государству исполнить обязательства по предоставлению жилья стоящим в очереди людям, которые десятилетиями находятся без движения из-за нехватки средств на приобретение квартир, отметил он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, жилье, сертификаты
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